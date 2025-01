Neljapäev on sombune

Neljapäeva öö on pilvine. Enne keskööd sajab mitmel pool vähest vihma või lörtsi. Pärast keskööd on sadusid hõredamalt, aga paiguti on udu. Puhub edela- ja lõunatuul 2 kuni 8, rannikul iiliti kuni 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -1 kraadist +3 kraadini.

Hommik on pilvine ja niiske, aga suurema sajuta. Udu on võimalik. Lõuna- ja edelatuul on sisemaal nõrk, rannikul mõõdukas. Õhutemperatuur on 0 kraadi ümber, rannikul napilt plusspoolel.

Päeval suuremat sadu ei tule. Puhub lõunakaare tuul 3 kuni 8, rannikul iiliti 13, pärastlõunal tõusevad kagutuule iilid saartel 17 meetrini sekundis. Õhutemperatuur on -1 kraadist + 2 kraadini.

Reede öö on 0 kraadi lähedane. Jõuab sadu – saartele vihma ja lörtsi, mandril algul lumena. Päeval jõuab mahedam õhumass, millega sadu muutub vesiseks ja pärast keskpäeva saab läbi.

Laupäeval lisandub algul lund, hiljem lörtsi ja vihma. Päevaks jõuab soe. Tuul tõuseb jõuliseks.

Pühapäev on soe, tuuline ja enamasti sajuta.