Riigikogu istung kestis kolm minutit

Parlament kogunes istungile neljapäeval kell 10, istungit juhatas Arvo Aller (EKRE). Esmalt toimus istungi rakendamise raames kohaloleku kontroll. Kohal oli 53 riigikogu liiget, puudus 48. Seejärel võttis Aller vastu ühe arupärimise, mille andis üle Isamaa fraktsiooni liige Priit Sibul.

Muu hulgas meenutas Sibul oma sõnavõtus, et alles teisipäeval arutas riigikogu 1,6‑miljardilise täiendava moona soetamist koalitsiooni planeeritava seitsme aasta asemel neljale aastale.

"See toetust ei leidnud, sest väidetavalt ei olnud raha. Aga paar tundi pärast seda, kui me siin seda arutelu pidasime, teatas peaminister, et me peaksime riigikaitsekulud tõstma viiele protsendile. Loodetavasti selleks hetkeks, kui minu arupärimine kaitseminister Pevkurile siia tuleb, on koalitsioonis ühtsus suurem ja saabunud ka arusaam, kust vajalikke vahendeid planeeritakse, ja ehk on võimalik siis ikkagi ka need täiendav moon selle 1,6 miljardi osas soetada," avaldas Sibul lootust.

Lõpetuseks teatas Aller saalisviibijatele, et kuna reedel toimub riigikogu istungisaalis Mudel-Eesti Sihtasutuse korraldatav simulatsioonimäng Noorte Riigikogu, tuleb riigikogu liikmetel oma sahtlitest ja laudadelt väärtuslikud asjad kaasa võtta.

Kuna päevakorras ühtegi punkti ei olnud, kuulutas Aller kell 10.03 istungi lõppenuks.

Neljapäeval kell 14 arutab riigikaitsekomisjon veel julgeolekuolukorra arenguid. Komisjoni on kutsutud kaitseministeeriumi valitsemisala esindajad.

Järgmine kord koguneb parlament esmaspäeval, 27. jaanuaril. Ülejärgmine nädal on riigikogu saadikutel istungitevaba.

Riigikogu neljapäevase istungi stenogrammi saab lugeda riigikogu kodulehelt, istungi video saab hiljem järelvaadatavaks riigikogu Youtube'i kanalis.