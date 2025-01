Haridus- ja teadusministeeriumi kantsler vahetub

Kristina Kallase sõnul on koostöö tänase kantsleriga võimaldanud ellu viia väga olulisi muutusi ministeeriumi vastutusvaldkondades. "Tunnustan Kristit tema hea töö eest ministeeriumi juhtimisel väga keerulistel aegadel – koroonaajal, Ukraina sõjapõgenike hariduse korraldamisel ja tänaste haridusreformide käima lükkamisel," ütles Kallas.

Ministri sõnul teeb eesootav muudatus teda väga lootusrikkaks, sest Triin Laasi-Õige on tõestanud ennast väga võimeka tippjuhina – juhtinud kutsehariduskeskusi ning ministeeriumis vedanud keerulist kutsehariduse reformi. "Mul on väga hea meel, et Triin on valmis vastu võtma väljakutse asuda ministeeriumi etteotsa," lausus Kallas.

Kristi Vinter-Nemvalts on töötanud haridus- ja teadusministeeriumis alates 2019. aastast, ta on olnud üldhariduse, keele- ja noortepoliitika asekantsler ning alates 2021. aastast kantsler.

Haridus- ja teadusministeeriumi uus kantsler nimetatakse ametisse peale valitsuse vastavat otsust. Tema ametiaeg algab selle aasta 1. aprillist.