Oluline reedel, 24. jaanuaril kell 13.15:

- Ukraina droonirünnak peatas Vene sõjaelektroonika tehase Brjanskis;

- Ukraina droonirünnak tabas valusalt Rjazani naftakäitist;

- Ukraina kinnitas Rjazani ja Brjanskis tehaste ründamist;

- Venemaa teatas 121 drooni tõrjumisest öö jooksul;

- Venemaa õhurünnakus Ukrainale hukkus kolm inimest;

- Zelenski hinnangul on nafta võtmetegur Venemaa rahule sundimisel;

- NATO peasekretäri sõnul peab suurendama toetust Ukrainale;

- Kreml: Venemaa soovib jätkata tuumadesarmeerimiskõnelusi USA-ga;

- Ukraina andmetel kaotas Venemaa ööpäevaga 1500 sõdurit.

Ukraina droonirünnak peatas Vene sõjaelektroonika tehase Brjanskis

Ukraina peatas ööl vastu reedet korraldatud droonirünnakuga Venemaal Brjanskis asuva elektroonikatehase töö, mis toodab komponente Vene sõjatehnikale.

Mikroelektroonikat tootev Kremniy EL Group peatas tegevuse pärast droonirünnakut 24. jaanuari öösel, vahendas uudisteagentuur Interfax ettevõtte teadet.

❗️The Kremniy El plant, which specializes in the production of electronics for the Russian military-industrial complex, was attacked at night in Bryansk. pic.twitter.com/xdaTOOJVd9 — MilitaryNewsUA (@front_ukrainian) January 24, 2025

Kokku fikseeriti öö jooksul kuus mehitamata õhusõiduki tabamust, mille tagajärjel sai kahjustada osa tehase tootmisruumidest ja valmistoodangu ladu.

"Kahju tekitati energiavarustuse erirajatistele, katkesid tehnoloogilised tootmisahelad," teatas ettevõte.

Kremniy EL Group on Venemaa ühe suurima mikroelektroonikaettevõtte, Brjanski pooljuhtseadmete tehase õigusjärglane.

Tehas toodab laias valikus mikroskeeme ja komponente, mida kasutatakse strateegiliselt olulistes relvasüsteemides, sealhulgas raketisüsteemides Topol-M ja Bulava, õhutõrjeraketisüsteemides S-300 ja S-400, õhutõrjesüsteemides Pantsir, rakettides Iskander, aga ka radarites, elektroonilistes sõjapidamissüsteemides, droonides ja sõjalennukite pardaelektroonikas.

"See oli vähemalt kolmas droonirünnak sellele rajatisele," märkis Ukraina riikliku julgeoleku- ja kaitsenõukogu desinformatsiooni vastu võitlemise keskuse juht Andrii Kovalenko reedel.

Kreml: Venemaa soovib jätkata tuumadesarmeerimiskõnelusi USA-ga

Venemaa soovib jätkata tuumadesarmeerimiskõnelusi USA presidendi Donald Trumpi valitsusega niipea kui võimalik, teatas reedel Kreml.

Moskva taandus 2023. aastal kahepoolsete suhete halvenedes uuest START-lepingust, viimasest veel alles jäänud relvastuskontrollileppest USA-ga.

Mõlemad on aga mõista andud, et kavatsevad kinni pidada leppes 2026. aastani ette nähtud lõhkepeade piirarvust, kuid ei ole uues leppes kokku leppinud ja kõnelusi ei ole peetud juba kuid.

"Oleme huvitatud selle läbirääkimisprotsessi alustamisest võimalikult ruttu. Pall on sisulised kõik kontaktid peatanud ameeriklaste väljakupoolel," ütles Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov.

Vene diktaator Vladimir Putin on hakanud pärast täiemahulise Ukraina sõja algust 2022. aastal tuumarelvadega ähvardama ja eelmisel aastal allkirjastas ta tuumarelva kasutamise lävendi alandamise dekreedi.

Ukraina droonirünnak tabas valusalt Rjazani naftakäitist

Ukraina korraldas ööl vastu reedet Venemaa vastu massiivse droonirünnaku, tabamuse saanud Rjazani oblasti naftarafineerimistehases süttis suur tulekahju.

121 drones attacked russia this night.

The following regions were affected:



Bryansk region,

Ryazan region,

Kursk region,

Saratov region,

Rostov region,

Moscow region,

Voronezh region,

Tula region,

Oryol region,

Lipetsk region,

Crimea. pic.twitter.com/QD2mhGSSyl — Jürgen Nauditt (@jurgen_nauditt) January 24, 2025

Rjazani naftatöötlemistehases puhkes suur tulekahju pärast massilist droonirünnakut, mis oli suunatud mitmele piirkonnale, teatasid Vene kanalid öösel sotsiaalmeediakeskkonnas Telegram.

Sotsiaalmeedias levinud teadete kohaselt tabasid droonid Moskvast kagus asuvas Rjazani oblastis suurt rafineerimistehast, mille juures oli kuulda plahvatusi ning hiljem näha kümnete meetrite kõrgusele tõusnud tulesambaid.

Several Fires seen burning and Smoke rises from the City of Ryazan in Western Russia, 122 Miles to the Southeast of Moscow, following a Large-Scale Ukrainian Drone Attack against the Rosneft Oil Refinery. pic.twitter.com/xU1N74doTN — OSINTdefender (@sentdefender) January 23, 2025

Vene võimude väitel tulistati rajatise kohal alla vähemalt kümme drooni ja seal puhkes tulekahju.

Ukraina riikliku julgeoleku- ja kaitsenõukogu desinformatsiooni vastu võitlemise keskuse juht Andrei Kovalenko ütles, et Rjazani naftatöötlemistehas on Venemaa naftatööstuse üks peamisi rajatisi, mis on ka lääne sanktsioonide all.

"Rafineerimistehas mängib olulist rolli nii Venemaa tsiviil- kui ka sõjatööstuskompleksi kütusega varustamisel," ütles ta Telegramis. "See toodab kütust sõjatehnikale, lennukipetrooleumi, diislikütust ja muid naftasaadusi, mida kasutatakse tankides, lennukites, laevades ja muu Vene relvajõudude tehnika käitamisel."

It seems like Ukrainian drones have carried out a very significant strike on the oil refinery in Ryazan. Huge columns of fire are observed. pic.twitter.com/z0WxUA6NYO — NOELREPORTS (@NOELreports) January 23, 2025

Ukraina on viimastel päevadel aktiviseerinud oma droonirünnakuid Venemaa energiataristule. Vene fossiilkütuste taristu sihikule võtmine on osa strateegiast, et õõnestada Venemaa sõjategevuse peamist rahastamisallikat.

Ukraina kinnitas Rjazani ja Brjanskis tehaste ründamist

Ukraina julgeolekuteenistuse ja Ukraina relvajõudude erioperatsioonide väejuhatuse droonid andsid öösel koostöös teiste kaitseväe komponentidega löögi Rjazani naftarafineerimistehasele ja Kremniy EL mikroelektroonikatehasele Brjanskis, teatas Ukraina relvajõudude peastaap reedel.

Tabamuste järel puhkesid Rjazani rafineerimistehases tootmishoonetes ja naftapumbajaamas tulekahju.

Samuti sai kannatada Brjanskis asuv Kremniy El mikroelektroonika tehas, mis on üks Venemaa mikroelektroonikatööstuse võtmeettevõtteid.

Kahju tagajärjed on selgitamisel, märkis peastaap.

Venemaa armeed kütuse ja määrdeainete ning sõjatehnikaga varustavate objektide süstemaatiline ja sihipärane hävitamine jätkub seni, kuni Vene Föderatsiooni relvastatud agressioon Ukraina vastu on täielikult peatatud, rõhutas Ukraina relvajõudude peastaap sotsiaalmeedia vahendusel.

Venemaa teatas 121 drooni tõrjumisest öö jooksul

Ukraina massiivsest õhurünnakut kinnitab ka Venemaa kaitseministeeriumi reedehommikune teade, et õhutõrjeüksused tabasid ja hävitasid öö jooksul 121 Ukraina drooni.

Droone tulistati alla 13 Venemaa regioonis, sealhulgas seitse drooni Moskva äärelinnas ja selle lähipiirkonnas, teatas ministeerium sõnumirakenduse Telegram vahendusel tehtud avalduses.

Venemaa kaitseministeeriumi väitel tulistati 37 drooni alla Brjanski oblastis, 20 Rjazani oblastis, 17 Kurski ja 17 ka Saraatovi oblastis, seitse Rostovi, kuus Moskva ja kuus ka Belgorodi oblastis, kolm Voroneži, kaks Tuula, Orjoli ja Lipetski oblastis. Samuti väidetakse, et üks droon tulistati alla ajutiselt okupeeritud Krimmi kohal ja üks Moskva kohal.

Moskva linnapea Sergei Sobjanin teatas reede varahommikul, et õhutõrje tegi Ukraina droone kahjutuks neljas kohas Venemaa pealinna ümbruses.

Sobjanin kirjutas Telegramis esmalt, et õhukaitse tõrjus pealinnast kagus Kolomna ja Ramenskoje rajoonis rühma vaenlase droone, täpsustamata, kui palju neid oli. Materiaalseid kahjustusi ega inimohvreid see ei põhjustanud.

Hiljem postitas linnapea kiiresti üksteise järel veel kolm teadet.

Sobjanin ütles, et pealinnast lõunas asuvas Podolski rajoonis tulistas õhutõrje alla kaks drooni, mis samuti Moskva poole suundusid.

Seejärel teatas ta ühest droonist, mis tulistati alla Troitski rajoonis pealinna edelaosas ja Stšjolkovos pealinnast kirdes.

Venemaa föderaalne lennutranspordiamet Rosaviatsija teatas ööl vastu reedet piirangute kehtestamisest Domodedovo, Vnukovo ja Žukovski lennujaamades.

"Tsiviillennukite lendude ohutuse tagamiseks kehtestati kell 00.22 Moskva aja järgi ajutised piirangud Domodedovo (ICAO kood: UUDD) ja Žukovski (UUBW) lennujaamade tegevusele," seisis avalduses. Öösel pärast kella kolme teatas amet, lennujaamade tavapärane töö on taastatud.

Rosaviatsia esindaja teatas ajutistest piirangutest lennukite vastuvõtmisel ja väljasaatmisel ka Kaasani, Nižni Kamaski, Pensa, Samaara ja Saraatovi lennujaamades.

Venemaa õhurünnakus Ukrainale hukkus kolm inimest

Venemaa korraldas ööl vastu reedet taas õhurünnaku Ukraina mitmele regioonile, mille tulemusena hukkus Kiievi oblastis kolm inimest.

Kiievi oblasti Fastovski rajoonis hukkus üks inimene 10-korruselises majas, teised kaks tabamuse saanud eramajas, teatas oblasti sõjaväevalitsuse juhi kohusetäitja Nikolai Kalašnik.

Droone märgati Kiievi oblastis kella kolme paiku öösel ning neid asus tõrjuma õhukaitse. Seejärel sai teatavaks, et ühes oblasti asulas alla lastud droonirusud süütasid tulekahju 10-korruselises elumaja mitmes korteris ning hävitasid hoone fassaadi kuuenda ja üheksanda korruse vahel.

Kortermajas hukkus 36-aastane mees, põlengu järel pöördus arstide poole veel kaks inimest.

Brovarõ asulas süütasid droonirusud kahekorruselise elumaja ning hiljem avastati hoone rusudest kaks surnukeha, 50ndates eluaastates abielupaar.

Lisaks said oblastis teistes asulates kannatada kaheksa eramaja, kolm autot, kauplus, kõrvalhoone ja piirdeaed.

Zelenski hinnangul on nafta võtmetegur Venemaa rahule sundimisel

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles neljapäeval, et energiaressursid ja eriti nafta on üks võtmetegureid Venemaa rahule sundimiseks.

"Koordineerime oma rahvusvahelisi jõupingutusi ja täna pidasime asjakohaseid kohtumisi eelkõige USA ja meie Euroopa partneritega. Rahu läbi tugevuse on võimalik ja me oleme selles täiesti kindlad. Peaasi on hoida ja tõhustada survet Venemaale ehk ainsale osapoolele, kes tahab seda sõda ja on selles sõjas süüdi. Loomulikult on Venemaa see, kes üritab agressiooni ja okupatsiooni pikendada. Energiaressursid ja eriti nafta on kõige olulisemad võtmed rahu ja tõelise julgeoleku saavutamiseks," vahendas uudistekanal Ukrinform Zelenski sõnu.

Nafta rollist sõja lõpetamisel rääkis neljapäeval ka USA president Donald Trump, kes ütles maailma majandusfoorumil Davosis peetud videokõnes, et madalamad naftahinnad teeksid Ukraina sõjale kohe lõpu.

Ukraina riigipea märkis lisaks, et Euroopa peab tegema rohkem koostööd USA ja teiste globaalsete partneritega ning mitte lootma energiaressursside hankimisel Venemaale.

"Me valmistame ette oma diplomaatiat ja rahvusvahelist suhtlust, et tagada tugevad positsioonid mitte ainult Ukrainale, vaid kogu meie Euroopale," lisas president.

Ukraina toetab täielikult USA presidendi Donald Trumpi jõupingutusi survestada Venemaad oma sõja lõpetamiseks naftahinna langetamise teel, teatas varem päeval Ukraina presidendikantselei juht Andri Jermak.

"Toetame täielikult USA presidenti tema püüdlustes naftahindu alandada," ütles presidendi Jermak sotsiaalmeediapostituses.

NATO peasekretäri sõnul peab suurendama toetust Ukrainale

NATO peasekretär Mark Rutte rõhutas neljapäeval vajadust muuta sõja trajektoori ja kutsus üles suurendama Ukraina toetamist.

"Me peame tõesti hoogu võtma ja mitte vähendama Ukrainale antavat toetust. Peame muutma sõja trajektoori," toonitas Rutte Ukraina teemadele keskendunud arutelu ajal Davosis..

NATO peasekretäri sõnul oleks Venemaa liidri Vladimir Putini võit kaotus ülemaailmsele vabadusele, julgeolekule ja stabiilsusele.

Rutte märkis, et mistahes tehing, mis Venemaad, Hiinat, Iraani ja Põhja-Koread rõõmustab, ei too rahu, vaid muudab maailma palju süngemaks paigaks.

NATO tegevjuht rõhutas ka üliolulist vajadust hoogustada Euroopas kaitseinvesteeringuid ja relvastuse tootmist. Rutte rõhutas, et see on hädavajalik, et NATO suudaks agressiooni heidutada ja tagada tulevikus kollektiivkaitse.

Rutte osales ka plenaaristungil teemal "Tehnoloogia maailmas", kus arutati innovatsiooni rolli üle globaalsete väljakutsete lahendamisel. Peasekretär rõhutas, et NATO liikmesriikides elava miljardi inimese julgeoleku tagamisel on võtmetähtsusega tehnoloogia rakendamine ja kaitseinvesteeringute suurendamine.

Rutte kutsus alliansi liikmeid üles liikuma kiiremini ja otsustavamalt sõjaaegsele mõtteviisile. "Kiirus on esmatähtis," toonitas ta.

Ukraina andmetel kaotas Venemaa ööpäevaga 1500 sõdurit

Ukraina relvajõudude reedel esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele sõjas alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 826 820 (võrdlus eelmise päevaga +1500);

- tankid 9852 (+2);

- jalaväe lahingumasinad 20 508 (+11);

- suurtükisüsteemid 22 295 (+39);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1263 (+1);

- õhutõrjesüsteemid 1050 (+0);

- lennukid 369 (+0);

- kopterid 331 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 23 162 (+51);

- tiibraketid 3051 (+0);

- laevad / kaatrid 28 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 34 992 (+87);

- eritehnika 3715 (+1).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.