Ukraina droonirünnak tabas valusalt Rjazani naftakäitist

Rjazani naftatöötlemistehases puhkes suur tulekahju pärast massilist droonirünnakut, mis oli suunatud mitmele piirkonnale, teatasid Vene kanalid öösel sotsiaalmeediakeskkonnas Telegram. Venemaa kaitseministeeriumi teatel tabas Vene õhutõrje ka 49 drooni Kurski, Brjanski ja Belgorodi oblasti ning okupeeritud Krimmi poolsaare kohal. Droonide allatulistamisest teatas ka Moskva linnapea Sergei Sobjanin.

Sotsiaalmeedias levinud teadete kohaselt tabasid droonid Moskvast kagus asuvas Rjazani oblastis suurt rafineerimistehast, mille juures oli kuulda plahvatusi ning hiljem näha kümnete meetrite kõrgusele tõusnud tulesambaid.

Several Fires seen burning and Smoke rises from the City of Ryazan in Western Russia, 122 Miles to the Southeast of Moscow, following a Large-Scale Ukrainian Drone Attack against the Rosneft Oil Refinery. pic.twitter.com/xU1N74doTN — OSINTdefender (@sentdefender) January 23, 2025

Vene võimude väitel tulistati rajatise kohal alla vähemalt kümme drooni ja seal puhkes tulekahju.

Ukraina riikliku julgeoleku- ja kaitsenõukogu desinformatsiooni vastu võitlemise keskuse juht Andrei Kovalenko ütles, et Rjazani naftatöötlemistehas on Venemaa naftatööstuse üks peamisi rajatisi, mis on ka lääne sanktsioonide all.

"Rafineerimistehas mängib olulist rolli nii Venemaa tsiviil- kui ka sõjatööstuskompleksi kütusega varustamisel," ütles ta Telegramis. "See toodab kütust sõjatehnikale, lennukipetrooleumi, diislikütust ja muid naftasaadusi, mida kasutatakse tankides, lennukites, laevades ja muu Vene relvajõudude tehnika käitamisel."

It seems like Ukrainian drones have carried out a very significant strike on the oil refinery in Ryazan. Huge columns of fire are observed. pic.twitter.com/z0WxUA6NYO — NOELREPORTS (@NOELreports) January 23, 2025

Ukraina on viimastel päevadel aktiviseerinud oma droonirünnakuid Venemaa energiataristule. Vene fossiilkütuste taristu sihikule võtmine on osa strateegiast, et õõnestada Venemaa sõjategevuse peamist rahastamisallikat.

Moskvas suleti kaks lennuvälja

Moskva linnapea Sergei Sobjanin teatas droonide allatulistamisest Venemaa pealinna kahes piirkonnas, ohu tõttu suleti Moskvas ka kaks lennuvälja.

"Kaitseministeeriumi õhutõrjujad lõid Kolomna ja Ramenskoje rajoonis tagasi Moskvasse lendavate droonide rünnaku. Esialgsetel andmetel droonirusude kukkumise kohas kahju ega inimohvreid ei ole," kirjutas linnapea oma Telegrami kanalis.

Venemaa föderaalne lennutranspordiamet teatas ööl vastu reedet piirangute kehtestamisest Domodedovo ja Žukovi lennujaamades.

"Tsiviillennukite lendude ohutuse tagamiseks kehtestati kell 00.22 Moskva aja järgi ajutised piirangud Domodedovo (ICAO kood: UUDD) ja Žukovski (UUBW) lennujaamade tegevusele," seisis avalduses.

Zelenski hinnangul on nafta võtmetegur Venemaa rahule sundimisel

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles neljapäeval, et energiaressursid ja eriti nafta on üks võtmetegureid Venemaa rahule sundimiseks.

"Koordineerime oma rahvusvahelisi jõupingutusi ja täna pidasime asjakohaseid kohtumisi eelkõige USA ja meie Euroopa partneritega. Rahu läbi tugevuse on võimalik ja me oleme selles täiesti kindlad. Peaasi on hoida ja tõhustada survet Venemaale ehk ainsale osapoolele, kes tahab seda sõda ja on selles sõjas süüdi. Loomulikult on Venemaa see, kes üritab agressiooni ja okupatsiooni pikendada. Energiaressursid ja eriti nafta on kõige olulisemad võtmed rahu ja tõelise julgeoleku saavutamiseks," vahendas uudistekanal Ukrinform Zelenski sõnu.

Nafta rollist sõja lõpetamisel rääkis neljapäeval ka USA president Donald Trump, kes ütles maailma majandusfoorumil Davosis peetud videokõnes, et madalamad naftahinnad teeksid Ukraina sõjale kohe lõpu.

Ukraina riigipea märkis lisaks, et Euroopa peab tegema rohkem koostööd USA ja teiste globaalsete partneritega ning mitte lootma energiaressursside hankimisel Venemaale.

"Me valmistame ette oma diplomaatiat ja rahvusvahelist suhtlust, et tagada tugevad positsioonid mitte ainult Ukrainale, vaid kogu meie Euroopale," lisas president.

Ukraina toetab täielikult USA presidendi Donald Trumpi jõupingutusi survestada Venemaad oma sõja lõpetamiseks naftahinna langetamise teel, teatas varem päeval Ukraina presidendikantselei juht Andri Jermak.

"Toetame täielikult USA presidenti tema püüdlustes naftahindu alandada," ütles presidendi Jermak sotsiaalmeediapostituses.

NATO peasekretäri sõnul peab suurendama toetust Ukrainale

NATO peasekretär Mark Rutte rõhutas neljapäeval vajadust muuta sõja trajektoori ja kutsus üles suurendama Ukraina toetamist.

"Me peame tõesti hoogu võtma ja mitte vähendama Ukrainale antavat toetust. Peame muutma sõja trajektoori," toonitas Rutte Ukraina teemadele keskendunud arutelu ajal Davosis..

NATO peasekretäri sõnul oleks Venemaa liidri Vladimir Putini võit kaotus ülemaailmsele vabadusele, julgeolekule ja stabiilsusele.

Rutte märkis, et mistahes tehing, mis Venemaad, Hiinat, Iraani ja Põhja-Koread rõõmustab, ei too rahu, vaid muudab maailma palju süngemaks paigaks.

NATO tegevjuht rõhutas ka üliolulist vajadust hoogustada Euroopas kaitseinvesteeringuid ja relvastuse tootmist. Rutte rõhutas, et see on hädavajalik, et NATO suudaks agressiooni heidutada ja tagada tulevikus kollektiivkaitse.

Rutte osales ka plenaaristungil teemal "Tehnoloogia maailmas", kus arutati innovatsiooni rolli üle globaalsete väljakutsete lahendamisel. Peasekretär rõhutas, et NATO liikmesriikides elava miljardi inimese julgeoleku tagamisel on võtmetähtsusega tehnoloogia rakendamine ja kaitseinvesteeringute suurendamine.

Rutte kutsus alliansi liikmeid üles liikuma kiiremini ja otsustavamalt sõjaaegsele mõtteviisile. "Kiirus on esmatähtis," toonitas ta.