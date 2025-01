Kiisa avariielektrijaam on jaanuari lõpuni hoolduses

Elektribörsi Nord Pool kiirete turuteadete ehk UMM lehel on teade, et Kiisa elektrijaam on planeeritud hoolduses 20. jaanuarist 31. jaanuarini.

Eleringist öeldi ERR-ile, et Kiisa avariielektrijaama tööd on seotud kõrgepingeseadmete plaanilise hooldusega. See tähendab, et maksimaalsest võimsusest ehk 250 megavatist on sel ajal saadaval 200 megavatti.

UMM-i teadete järgi ei liigu 25. jaanuarist kuni 3. veebruarini elektriühenduse Estlink 1 kaudu elekter Eestist Soome, küll aga vastupidi. Selle piirangu põhjuseks on Harku-Lihula-Sindi õhuliini ühendamisega ehitatav Lihula 330 kV alajaam, öeldi Eleringist.