Riia lennujaam tahab hakata pakkuma otselende New Yorki

Riia lennujaama juhatuse esimees Laila Odina ütles, et lennujaama eesmärk on pakkuda otselende USA-s asuvasse New Yorki.

Odina ütles, et Riia lennujaam on otselendudega seotud plaane arutanud nii Ameerika lennufirmade kui ka Läti riikliku lennufirmaga Air Baltic.

"See on eesmärk, et me tahame kindlasti saada otselendu Riia lennujaamast vähemalt New Yorki, me tegeleme sellega aktiivselt," ütles Odina.

Hiljuti kohtus Odina USA lennufirma Delta esindajaga, viimane märkis, et lähim asukoht Ida-Euroopas, kuhu ettevõte praegu lendab, on Praha, vahendas LSM.

"Nad üritasid eelmisel hooajal avada lende ka Dubrovnikusse (asub Horvaatias), kuid nad tunnevad aastas huvi vähemalt miljoni reisija vastu, praegu pakub seda ainult Praha. Seega, kõikjal, kus on alla miljoni, pole nad huvitatud," ütles Odina.

Samas tõi ta välja, et USA-s on ka odavlennufirmasid, mis võiksid Riiga lennata väiksemate lennukitega.

"Räägime nii nende lennufirmadega kui ka selliste firmadega nagu Delta. Muidugi tuleb arvestada, et meil on Air Baltic, mis võiks neid lende ühendada terves Baltikumis ja Skandinaavias," ütles Odina.

"Me näeme, kuhu inimesed lendavad. Samuti näeme, et aastas on vähemalt 200 000 reisijat, kes juba lähevad Riiast Ameerikasse. Aga, kui meil on siin otselend, siis ma arvan, et igaüks meist oleks õnnelik, et saab seda võimalust kasutada. Ma arvan, et siis kasvab reisijate arv väga kiiresti," hindas Odina.

USA Föderaalne Lennuamet (FAA) andis juba 2023. aastal Läti lennufirmadele õiguse teha kommertslende USA-sse.