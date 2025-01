Tantsupeo maakondlikud eelproovid said hoo sisse

Pärnu Mai kooli aulasse esimesse maakondlikku eelproovi kogunenud noorterühmad kuulasid tähelepanelikult liigijuhi Ingrid Jasmini õpetussõnu.

"On pusimist. Noored saavad hakkama, nagu ma nägin. Tantsud on tõesti võib-olla natukene krõbedamad, aga minu meelest ikkagi jõukohased," ütles Jasmin.

Tema sõnul antakse esimeses eelproovis tagasisidet ja ühtlustatakse samme.

"Noortel on nii äge energia ja kõik on nii palju panustanud, et loomulikult saab veel ja veel, aga juba täna oli pilt väga-väga tore," ütles Jasmin.

Pärnumaalt pürgib tantsupeole 30 kollektiivi, laulu- ja tantsupeole kokku aga üle 150.

"Tantsukollektiivid, koorid, sümfooniaorkestrid, puhkpilliorkestrid, rahvamuusikud, võimlejad. /.../ See erinevus on küll, et seekord üldpeole Pärnu linnast ega maakonnast ühtegi lastekollektiivi tantsupeole ei saa," rääkis laulu- ja tantsupeo Pärnu koordinaator Jekaterina Eensalu.

Tantsijad kiitsid esimeste proovide energiat.

"Ütleme nii, et päris higistama võttis, kõik need tantsud, sammud olid ära vaja parandada," ütles Kilingi-Nõmme gümnaasiumi tantsija Margot.

"See oli hea vaadata, mida teised muud tegid ja kuidas me saame iseennast parandada," lisas sama kollektiivi tantsija Merili.

"Üks asi on teha üksi, siis trennis, aga teine asi, kui juba rühmad tulevad kokku – see on lihtsalt imeline sünergia, mis siin tekib," ütles Kajaka noorterühma tantsija Kai.

"Mulle eriti meeldis just see energia," sõnas Kajaka tantsija Paula.

"Täiesti võimas. Kaks aastat tagasi me olime siin, nüüd me oleme jälle siin, taaskord teel tantsupeole," rääkis Kajaka noorterühma tantsija Elsa.

"Kindlasti ootan ka teist ettetantsimist, et näidata, milleks me võimelised oleme," ütles Kajaka tantsija Georg.

"Tunne on hea ja tuju mega," ütles Pärnu ühisgümnaasiumi segarühma tantsija Robert.

Sama kollektiivi tantsija Karl Martin kinnitas, et tantsud ei ole väga rasked, vaid pigem huvitavad.

Tantsupeo esimesed eelproovid kestavad üle Eesti veebruari keskpaigani. Märtsist juunini kestvates eelproovides valitakse peole pääsejad.