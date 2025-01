Briti erakondade reitingud: Reform kerkis populaarseimaks parteiks

Nigel Farage'i parempopulistlik partei Reform on Briti erakondade populaarsuse küsitluses möödunud tooridest ja leiboristidest ning tõusnud esimeseks, selgus uuringufirma Find Out Now küsitlusest.

Nigel Farage'i juhitud Reformi toetus on viimase küsitluse järgi 26 protsenti. Tooride toetus oli 23 protsenti ja leiboristide toetus oli 22 protsenti, vahendas The Telegraph.

Riigis toimusid alles pool aastat tagasi valimised ning leiboristid saavutasid parlamendivalimistel suure võidu, lõpetades 14 aastat kestnud tormilise tooride võimu. Parempopulistlik partei Reform sai toona neli kohta ning ka Farage pääses parlamenti.

Leiborist Keir Starmer pääses aga võimule ajal, mil riik seisab silmitsi rea hirmutavate väljakutsetega.

Suurbritannia maksukoormus on suurim alates teise maailmasõja järgsetest aastatest, netovõlg on peaaegu võrdne aastase majandustoodanguga, elatustase on langenud ja avalikud teenused on kriitilises seisus. Riiki vaevavad veel ka suured protestid ja streigid.