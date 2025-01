Putin on valmis Trumpiga kohtuma ning sõja üle läbi rääkima

Venemaa president Vladimir Putin sõnas, et on valmis USA president Donald Trumpiga kohtuma ja arutama Ukraina sõja teemal. Trump oli Venemaad ähvardanud majanduslike sanktsioonidega, kui Venemaa sõda Ukrainas ei lõpeta. Ukraina ründas aga droonidega väidetavalt taas Venemaa naftatöötlemistehast, ühtlasi võeti sihikule ka Moskva.

Oluline laupäeval, 25. jaanuaril kell 11.50:

- Putin soovib Trumpiga kohtuda;

- Ukraina teatas droonirünnakust Vene naftatöötlemistehasele;

- Venemaa ründas öösel Ukrainat;

- Trumpi eriesindaja Kellogg: president kaalub erinevaid võimalusi Putinile surve avaldamiseks;

- Zelenski: kõik komponentide tarned Vene terrorile tuleb blokeerida;

- Kiiev: Venemaa kaotas Ukrainas ööpäevaga 1650 sõdurit;

- Deepstate: Vene väed on Ukrainas taas edasi liikunud.

Putin soovib Trumpiga kohtuda

Venemaa president Vladimir Putin ütles, et ta on valmis USA president Donald Trumpiga kohtuma, et sõja üle arutada, kirjutas The Guardian.

Trump ähvardas hiljuti teha Venemaale majanduslikku kahju, kui see sõda Ukrainas ei lõpeta.

Vladimir Putin ütles Vene riigitelevisiooni ajakirjanikule, et "me usume praeguse presidendi avaldusi tema valmisoleku kohta teha koostööd. Oleme sellele alati avatud ja valmis läbirääkimisteks".

Putin sõnul oleks hea Trumpiga kohtuda. Ta kirjeldas suhet USA presidendiga kui ärilist, pragmaatilist ja usaldusväärset.

Venemaa juht lisas, et läbirääkimisi Ukrainaga raskendab asjaolu, et Ukraina president Volodõmõr Zelenski allkirjastas määruse, mis takistab tal Putiniga kõnelusi pidada.

Zelenski ütles reede hilisõhtuses videopöördumises, et Putin soovib Trumpiga manipuleerida.

"Ta üritab manipuleerida USA presidendi sooviga rahu saavutada. Olen kindel, et ükski Venemaa manipulatsioon enam ei õnnestu," sõnas ta.

Trump kutsus neljapäeva õhtul Davosis maailma majandusfoorumil esinedes naftakartelli OPEC üles suruma ülemaailmseid naftahindu alla, et saavutada Kremli jaoks eluliselt tähtsa tulu vähenemine.

"Praegu on hind piisavalt kõrge, et sõda jätkuks," ütles ta.

Nafta- ja gaasitulud on olnud Venemaa kõige olulisem rahaallikas, moodustades viimase kümnendi föderaaleelarve tuludest kolmandiku kuni poole.

Ukraina teatas droonirünnakust Vene naftatöötlemistehasele

Ukraina tabas droonirünnakuga väidetavalt Venemaa naftatöötlemistehast ning sihtis rünnakuga ka Moskvat, kirjutas BBC. Rünnakus osales vähemalt 121 drooni, mis teeb sellest ühe suurima sõja ajal toimunud ründeoperatsiooni.

BBC kontrollitud videosalvestistel on näha tulepahvakat Moskvast kagus, Rjazani oblastis asuva rafineerimistehase ja pumbajaama kohal. Ukraina ametnike sõnul olidki rafineerimistehas ja pumbajaam sihtmärk.

Venemaa teatas, et tulistas alla 121 drooni, mis olid sihtinud 13 piirkonda. Sealhulgas sihiti ka Moskvat, kahjustustest ei ole aga teatatud.

Ukraina väärteabe tõrjumise keskuse juht Andri Kovalenko ütles Telegramis, et tabamuse sai Rjazanis asuv naftatöötlemistehas. Samuti ka Kremnõi tehas Brjanskis, mis Kiievi sõnul toodab raketikomponente ja muud sõjaelektroonikat.

Venemaa riiklik uudisteagentuur RIA tsiteeris Brjanskis asuva Kremnõi tehase avaldust, mille kohaselt peatati töö pärast kuue drooni rünnakut.

Kreml tunnistas rünnakuid, kuid ei maininud kahjusid ega inimohvreid.

Venemaa ründas öösel samuti Ukrainat

Ka Venemaa ründas Ukrainat droonidega. Ukraina võimude teatel sai kolm inimest surma ja üks vigastada, kui Vene droon tabas üht Kiievi oblasti elumaja.

Ukraina ametnikud teatasid, et Venemaa saatis kokku Ukraina poole teele 58 drooni, nendest 25 hävitati.

Ukraina siseministeerium märkis, et Kiievi oblastis Hlevahas hukkus ühest droonist pärit rusude tõttu kaks meest ja üks naine ning veel üks inimene sai vigastada.

Kellogg: Trump kaalub erinevaid võimalusi Putinile surve avaldamiseks

Trumpi valitud eriesindaja Ukraina ja Venemaa küsimustes Keith Kellogg ütles, et USA president Donald Trump kaalub mitmesuguseid võimalusi, kuidas survestada Venemaa presidenti Vladimir Putinit, et see sõja lõpetaks. Nende vahendite seas on ka majanduslikud survevahendid, edastas reedel uudisteportaal Ukrinform.

Kellogg märkis, et rääkis sel teemal reede hommikul Trumpiga ning tema arvates on president ainus, kes saab selle sõja lõpetada.

Kellogg kordas varasemat teadet, et Trump kaalub Venemaa mõjutamiseks võimalust langetada nafta hinda. Venemaa saab naftamüügist miljardeid dollareid.

Erukindral märkis, et erinevalt eelmisest presidendist Joe Bidenist, kes rõhutas, et Ameerika aitab Ukrainat nii kaua kui vaja ja varustab relvadega, pooldab Trump erinevaid lähenemisi.

Vastates küsimusele, kas Ukraina võib kasutada Venemaa külmutatud varasid USA relvade ostmiseks, ütles Kellogg, et see teema on laual.

Ukrinform kirjutas varem, et Kelloggi hinnangul võidakse jõuda kokkuleppele sõda lõpetada 100 päeva jooksul alates uue USA administratsiooni ametisse astumisest.

Zelenski: kõik komponentide tarned Vene terrorile tuleb blokeerida

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles oma igaõhtuses videopöördumises, et kõik komponentide tarned Vene terrori jaoks tuleb blokeerida.

"See kehtib mitte ainult elude kaitsmise kohta Ukrainas. Praegu tabavad Vene Shahedid meie inimeste kodusid, meie taristut, kuid iga hetk võivad venelased suunata terrori ükskõik millisele teisele riigile – kuhu iganes kästakse," lausus Zelenski.

Tema sõnul näevad juba mitmed riigid droone oma territooriumil.

"Samuti on kõik juba maailmas näinud, kui palju sõda droonide tõttu muutub. Sellised režiimid nagu Venemaa tuleb teadlikult ja põhimõtteliselt ilma jätta sellisest terroristlikust võimest."

Ukraina president rõhutas, et kõik, kes aitavad Venemaal seda võimet üles ehitada, sanktsioonidest mööda hiilida ning relvatootmist toetada, tuleb võtta vastutusele.

"Alguses andis Iraan Venemaale valmis Shahedid, hiljem hakati neid tootma Tatarstanis," ütles ta.

"Ja kuigi need Shahedid on tegelikult Venemaa omad, ei oleks neid saanud toota ilma tarneteta välismaalt."

"Iga selline Shahed, nagu ka iga Vene rakett, põhineb välismaistel komponentidel – ülitähtsatel komponentidel, ilma milleta poleks Venemaa terror võimalik. Eelmise öö 31 Shahedi koosnesid umbes 2635 teistest riikidest pärit komponendist," ütles ta.

Kiiev: Venemaa kaotas Ukrainas ööpäevaga 1650 sõdurit

Vene vägi kaotas ööpäevaga 1650 sõdurit, teatas Ukraina peastaap laupäeva hommikul.

Lisaks hävitati seitse vaenlase tanki, 37 soomukit, 14 suurtükki ning 79 masinat ja paakautot, edastas peastaap vaenlase ööpäevaste kaotuste kohta.

Õhulöögid läksid vaenlasele maksma samuti kaks tiibraketti ning 51 operatiiv-taktikalist droon, mis kõik hävitati.

Deepstate: Vene väed on Ukrainas taas edasi liikunud

Seireprojekti Deepstate järgi on Vene väed Ukrainas edasi tunginud Nadijivka lähedal, Donetski oblastis Toretskis ning Datšne ja Suhih Jalõ lähedal.

Samal ajal teatas 3. ründebrigaadi komandöri asetäitja Maksim Žorin, et venelased püüavad läbi murda Borova küla juurde.

Lisaks on Vene sissetungijad Toretski linna juba peaaegu täielikult okupeerinud ja Ukraina sõjaväelaste lahkumist sealt arvestatakse juba päevadega, hindas sõjaväeekspert, endine SBU töötaja Ivan Stupak.