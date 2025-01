Hamas andis neli pantvangi Punasele Ristile üle

Hamas andis laupäeval neli neli naissoost Iisraeli pantvangi üle Punasele Ristile, kes viib need seejärel Iisraeli. Tegu on teise pantvangivahetusega alates relvarahust Gaza sektoris.

Kõik neli pantvangi on naissoost Iisraeli sõdurid. Iisraeli tsiviilisik, kes pidi samuti vabastatavate inimeste nimistus olema, Hamasi avaldatud nimede hulgas siiski ei ole.

BBC vahendas, kuidas Gaza linna keskmes paiknevale Palestiina väljakule kogunes vangide vabastamise eel mitmed relvastatud ja maskides Hamasi võitlejad.

Väljakul oli ka rahvasumm, kes ootas, et neli pantvangi antaks üle Punasele ristile, et see need seejärel Iisraeli viiks. Mõned rahva seast lehvitasid Palestiina lippe. Inimesed vilistasid ja hüüdsid, et Allah on kõikvõimas.

Kolm Iisraeli pantvangi on 20-aastased, üks neist on 19-aastane.

Vastutasuks plaanib Iisrael vabastada enam kui 200 palestiina vangi. Mõned neist on vangi pandud tõsiste kuritegude eest, sealhulgas ka iisraellaste ründamise eest. BBC kirjutab, et osad nendest peaks saadetama Egiptuse kaudu välismaale, näiteks Katarisse või Türki. Teistel lubatakse aga minna okupeeritud läänekaldale. Iisrael ei ole öelnud, millised Palestiina vangid täpselt vabastatakse.

Hamas peaks andma veel lisateavet ülejäänud 26 pantvangi kohta, kes vabastatakse lähinädalatel.

Iisrael ja Hamas sõlmisid pärast 15 kuud relvarahu leppe 15. jaanuaril. Neli päeva hiljem vabastati ka esimesed kolm pantvangi 90 palestiina vangi vastu.

Kokku koosneb Iisraeli ja Hamasi vahel sõlmitud lepe kolmest etapist.

Esimeses etapis vahetatakse Hamasi kinni võetud 33 Iisraeli pantvangi umbes 1900 palestiinlasest vangi vastu, kes on Iisraeli vanglates. See protsess peaks eeldavalt kestma umbes kuus nädalat.

Teises etapis, mis toimub 16 päeva pärast esimese etapi algust, peaks Hamas vabastama ülejäänud pantvangid. Iisrael peaks aga kõik oma väed Gaza sektorist välja viima.

Kolmas ja viimane etapp hõlmab nende pantvangide surnukehade tagastamist Iisraelile, kes surid vangistuses. Ühtlasi eeldab see etapp ka Gaza uuesti ülesehitamist, mis peaks võtma aega aastaid.

Hamasi juhitava tervishoiuministeeriumi andmetel on alates Hamasi rünnakust Iisraeli vastu 2023. aasta sügisel hukkunud kokku üle 46 870 inimese, suur osa neist tsiviilisikud. 7. oktoobril toimunud Hamasi rünnaku käigus käigus hukkus umbes 1200 inimest ja 251 võeti pantvangi.

Suurem osa Gaza 2,3 miljonilisest elanikkonnast on pidanud oma kodudest lahkuma. Mõned on hakanud oma naabruskondadesse naasma, kuid Iisraeli sõjaline rünnak on suure osa Gaza sektorist hävitanud.