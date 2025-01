Reinsalu lubab võimule saades automaksu tühistada

Reinsalu ütles, et Kristen Michali (RE) valitsus on poole aastaga suutnud langeda seisu, milleks Kaja Kallasel (RE) kulus aasta. Läbikukkumise tõendiks on tema sõnul ka ühiskonda raputav segadus automaksu ümber.

"Osad inimesed on nõutud: nende registreerimistasu auto müümisel on suurem kui auto turuhind. Tekkinud on absurdisituatsioon, mille eest keerutades püüavad valitsusparteide juhid ennast peita. Michal teatas neljapäeval, et tema oli isiklikult automaksu suhtes kriitiline. Pole vaja tagasihoidlik olla, härra peaminister. Autoomanike Liit andis autoomanike vaenlase tiitli just Michalile selle eest, et tema nõudmisel, et automaks kliimaeesmärke rohkem täideks, suurendati maksu algselt 120 miljoni mahult 240 miljoni euroni," rääkis Reinsalu.

Reinsalu lisas, et veel sel kolmapäeval hääletas tänane koalitsioon parlamendis maha Isamaa automaksu tühistamise eelnõu, mis tähendanuks ka juba välja saadetud maksuteatiste kehtetuks muutmist. Reinsalu lubas, et Isamaa esitab selle eelnõu uuesti ning allkirjastas ka sümboolselt erakonna lubaduse võimule tulles automaks tühistada.

Isamaa esimehe sõnul on peaminister Michali ajal Eestit tabanud maksutornaado, mille kõrval kahvatuvad isegi Kaja Kallase viimase valitsuse maksutormid. "Kokku võtab kahe peaministri, Michali-Kallase poliitika sel aastal keskmist palka teenivalt Eesti inimeselt ühe kuu sissetuleku," rääkis Reinsalu.

"Michali valitsus on objektiivse hinnanguna läbi kukkunud. Sinna punkti, kuhu Kallas valitsusjuhina jõudis aastaga, on Michali juhitud trio jõudnud kuue kuuga," lisas ta.

"Isamaa ülesanne on inimestele anda tagasi julgus ja lootus, et poliitikamuutus Eestis on võimalik," lausus Reinsalu.