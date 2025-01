Venemaa naftatöötlemistehases puhkes pärast Ukraina droonilööki tulekahju

Ukraina julgeolekuteenistus (SBU) ja erioperatsioonide väed (SOS) alustasid ühisrünnakut Moskvast kagus Rjazani oblastis asuva naftatöötlemistehase vastu 24. jaanuaril. Pühapäeval veidi enne kella üht öösel teatasid kohalikud plahvatuse helidest ja droonirünnaku katsest rafineerimistehasele, kirjutas Vene Telegrami kanal Astra.

Rjazani oblasti kuberner Pavlo Malkov kinnitas, et Venemaa õhutõrjeüksused tõrjuvad piirkonnas droonirünnakut.

Ukraina riikliku julgeoleku- ja kaitsenõukogu desinformatsiooni vastu võitlemise juht Andrii Kovalenko postitas oma ametlikule Telegrami kanalile video, milles väidetavalt on näha tulekahju rafineerimistehases pärast seda, kui seda droonid tabasid.

Astra kinnitas, et rafineerimistehase asukohas filmiti levivatest tulekahjudest videomaterjali, kuid ütles, et rünnaku ajastuse tõttu on raske kindlaks teha, kas tulekahju tekkis uuest tabamusest või 24. jaanuari rünnakust. Ajaleht Kyiv Independent ei suutnud avaldamise ajal neid väiteid kontrollida.

Rjazani naftatöötlemistehas on üks Venemaa suurimaid ja suudab töödelda 17 miljonit tonni naftat aastas. Saadava kasumiga rahastab Venemaa oma sõjamasinat.

Ukraina väed on rajatist ka varasemates rünnakutes sihikule võtnud. SBU allikas ütles Kyiv Independentile, et 24. jaanuari rünnaku käigus süüdati põlema vähemalt kolm naftabaasi ja töökoda.

Kovalenko ütles 24. jaanuaril, et rafineerimistehas on Venemaa sõjatööstuskompleksi võtmeobjekt, millel on tähtis roll nii Venemaa tsiviil- kui ka sõjatööstuskompleksi kütusega varustamisel.

"See toodab kütust sõjatehnikale, lennukipetrooleumi, diislikütust ja muud tüüpi naftasaadusi, mida kasutatakse tankides, lennukites, laevades ja muus Vene relvajõudude varustuses," lausus Kovalenko.