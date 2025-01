Lõuna-Korea prokurörid esitasid Yoonile süüdistuse mässu juhtimises

Prokurörid teatasid avalduses, et nad süüdistavad Yooni ülestõusu juhtimises ning ta peab vahi alla jääma.

Mullu 3. detsembril kuulutas Yoon ebaõnnestunult välja sõjaseisukorra, mis kestis vaid kuus tundi. Parlament hääletas sõjaseisukorra maha ning president teatas mõni tund hiljem, et sõjaseisukord tühistatakse ja sõjavägi tõmmatakse tagasi.

14. detsembril tagandas parlament Yoon Suk-yeoli ametist, kuna opositsioon süüdistas presidenti plaanis viia läbi riigipööre.

Võimud üritasid 3. jaanuaril tagandatud presidenti vahistada, kuid Yoon Suk-yeoli kaitseks astus toona välja tema julgeolekuteenistus ning ta jäi siis vabadusse.

15. jaanuaril Yoon siiski vahistati ning ta ütles, et otsustas end ülekuulamiseks võimude kätte anda, et vältida verevalamist. Ta jäi endale kindlaks, et kogu juurdlus on ebaseaduslik.