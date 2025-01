Kell 18.45 "Ukraina stuudios" Alar Laneman ja Raivo Vare

Vene vägede pealetung Donbassis ei näita raugemise märke. Milline on nende taktika ja kuidas see on viimasel ajal arenenud ning miks ei leia Ukraina kaitsjad selle edasitungimise vastu rohtu, seda analüüsib pühapäeval "Ukraina stuudios" brigaadikindral reservis Alar Laneman.