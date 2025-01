Purgaile taandas oma kandidatuuri Läti Panga presidendi ametikohale

"Läti Pank vajab niipea kui võimalik juhti, kes saab täies mahus täita oma kohustusi, mis talle on seadusega ette nähtud. Võttes arvesse, et minu kandidatuuri ei toeta kogu koalitsioon, taandan ma oma kandidatuuri keskpanga juhi ametikohale, et me ei peaks raiskama aega viljatutele aruteludele," ütles Purgaile avalduses.

Läti koalitsioonierakonnad leppisid läinud nädalal kokku, et esitavad Purgaile Läti Panga presidendi kandidaadiks.

Uue Ühtsuse parlamendifraktsiooni juht Edmunds Jurēvics ütles eelmisel reedel, et Purgailel on valitsuserakondade – Uus Ühtsus, Roheliste ja Talupidajate Liit ning Progressiivsed – kontseptuaalne toetus.

"Koalitsioonipartnerid usuvad, et Purgaile vastab kõigile varem väljatoodud kriteeriumidele, rõhutades eelkõige tema laitmatut mainet ja suutlikkust päevapealt täielikult täita oma ülesandeid nii Läti Pangas kui ka esindades Lätit Euroopa Keskpangas," ütles Jurēvics eelmisel nädalal.

Purgailel on magistrikraad rahvusvahelises majanduses ja ettevõtluses, samuti pikaajaline kogemus rahanduse valdkonnas. Aastatel 2019 kuni 2022 oli ta raha- ja kapitaliturukomisjoni esimees ning on töötanud panganduses mitmesugustel juhtivatel ametikohtadel.

Progressiivsete kaasesimees Andris Šuvajevs ütles LETA-le, et oluline on partei jaoks soostuda koalitsiooni raames kandidaadiga, kes oleks võrdne panga endise presidendi Mārtiņš Kazāksiga.

Uusi kandidaate Läti Panga presidendi kohale saab esitada 31. jaanuarini.

Kazāksi ametiaeg lõppes mullu 21. detsembril, kuid Läti Panga uut presidenti seim toona ei valinud.