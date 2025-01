Ukraina lõi õhurünnakuga rivist välja viis protsenti Vene naftatöötlemise võimekusest

Ukraina droonirünnakud 24. ja 26. jaanuaril kahjustasid Rjazani naftakäitise hoidlat, raudtee laadimisplatvormi ja hüdropuhastusjaama, mistõttu tehas peatas oma tegevuse, vahendas uudisteagentuur Reuters kahe anonüümseks jääda soovinud informeeritud allika öeldut.

Mõlemad ütlesid, et tehase õlihoidla süüdati põlema. Kahjustatud seadmete hulka kuulusid raudtee laadimisestakaad ja hüdrotöötlusseade, mida kasutati töödeldud toodetest lisandite eemaldamiseks.

"Raudtee laadimisseade sai kahjustada. Raudteel lasti ei olnud, aga nafta rafineerimine seiskus," märkis üks allikas Reutersile.

Samas täpsustas teine ​​vestluskaaslane, et naftasaaduste laadimine on peatatud alates reedest, 24. jaanuarist. Samuti kinnitas ta, et rafineerimistehase seiskamise põhjuseks on laadimise katkemine.

Reutersi infoallikad lisasid, et teised naftatöötlemistehased, eelkõige Moskvas, Nižni Novgorodis ja Jaroslavlis asuvad tehased peavad nüüd kütusevarude kindlustamiseks rohkem panustama.

Tehas varustas kütuste ja määrdeainetega Venemaa relvajõude ja töötles aastas 13,1 miljonit tonni (262 000 barrelit päevas) naftat, mis on ligi viis protsenti kogu Venemaal töödeldavast naftast.

Venemaa ettevõte Rosneft, millele tehas kuulub, Reutersi ajakirjanike kommentaaripalvele ei vastanud.

Ööl vastu 24. jaanuari tabas Ukraina julgeolekuteenistus koos erioperatsioonide väejuhatuse üksustega Rjazanis asuvat naftatöötlemistehast.

26. jaanuaril kinnitas Ukraina relvajõudude peastaap Rjazani naftatöötlemistehase teistkordset tabamist.

Zelenski arutas Macroniga julgeolekukoostööd ja Ukraina toetamist

Ukraina president Volodõmõr Zelenski kohtus esmaspäeval oma Prantsusmaa kolleegi Emmanuel Macroniga, et arutada julgeolekukoostööd ja Ukraina edasist toetamist.

"Mul oli kohtumine Prantsusmaa presidendi Macroniga, kellega arutasime edasist toetust Ukrainale," kirjutas Zelenski sotsiaalmeedias.

Pooled keskendusid julgeolekukoostööle ning Ukraina ja kogu Euroopa julgeolekugarantiide võimalikele formaatidele.

"Loodame Prantsusmaa jätkuvale toetusele Euroopa Liiduga ühinemise läbirääkimiste protsessis," märkis Zelenski.

Ukraina president avaldas ühtlasi Prantsusmaale tänu vankumatu toetuse eest Ukrainale teel õiglase ja püsiva rahu poole.

Zelenski saabus esmaspäeval Poolasse, kus ta osaleb Natsi-Saksamaa Auschwitzi surmalaagri vangide vabastamise 80. aastapäeva üritustel. Ukraina president kohtus visiidi ajal ka Euroopa Ülemkogu alalise eesistuja António Costaga.

Zelenski kutsus miljoni juudi hukkumispaiga, Auschwitzi koonduslaagri vabastamise 80. aastapäeval maailma ühtsust võitlusele kurjuse vastu. Ta hoiatas, et mälestus holokaustist nõrgeneb ja on riike, mis püüavad endiselt terveid rahvaid hävitada.

Euroopa Liit jõudis esmaspäeval pärast Ungari nädalaid kestnud pidurdamistegevust kokkuleppele Venemaa-vastaste sanktsioonide pikendamises poole aasta võrra.

Kallase sõnul vajab Ukraina rohkem toetust

Euroopa Liit on praegu Ukraina suurim rahastaja, kuid on ilmselge, et Ukraina vajab rohkem, et peatada rindejoone nihkumine läände – rohkem toetust, laskemoona ja õhutõrjevõimekust, ütles esmaspäeval Brüsselis EL-i välispoliitikajuht Kaja Kallas.

Rõhutades, et Euroopa Liit on andnud Ukrainale abi kokku üle 134 miljardi euro, lisas Kallas, et ilmselgelt vajab Ukraina rohkem.

"Rindejoon peab liikuma itta," rõhutas Kallas.

Kallas tõi välja, et Ukraina välisminister Andri Sõbiha kinnitas esmaspäeval videokonverentsil, et Ukraina vajab selleks rohkem laskemoona, õhutõrjet ja rohkem väljaõpet sõduritele.

Kallas tervitas samas Euroopa Liidu välisministrite esmaspäeval tehtud otsust pikendada Venemaale kehtestatud sanktsioone, kuna need jätavad Putini ilma sissetulekust, mida ta sõjapidamisesse investeerib.

"Suurem sõjaline abi Ukrainale ja tugevad sanktsioonid Venemaa vastu on ühe mündi kaks külge," usub Kallas.

"Suurema sõjalise toetuse pakkumine Ukrainale on kriitilise tähtsusega ka Euroopa enda julgeolekule," rõhutas välispoliitikajuht.

Hollandi välisminister: Venemaa on eksistentsiaalne oht Ukrainale ja Euroopale

Venemaa kujutab eksistentsiaalset ohtu Ukrainale ja Euroopale, ütles esmaspäeval Hollandi välisminister Caspar Veldkamp.

"Venemaa on eksistentsiaalne oht Ukrainale ja Euroopale. On oluline, et täna otsustasime laiendada kehtivaid Euroopa Liidu sanktsioone Venemaa nõrgestamiseks. Edasi ambitsioonika 16. sanktsioonipaketi poole," kirjutas Veldkamp sotsiaalmeedias.

Hollandi välisminister tõi ühtlasi välja, et EL kehtestas sanktsioonid kolmele Vene luure operatiivtöötajale.

"Hea, et oleme vastu võtnud sanktsioonid ka kolme Vene sõjaväeluure GRU ohvitseri vastu. Need operatiivtöötajad osalesid küberoperatsioonides Euroopas, mille eesmärk oli õõnestada Ukrainale antavat abi," kirjutas minister.

Hollandi välisminister rõhutas samuti, et Euroopa peab täitma oma lubadused seoses sõjalise abiga Ukrainale.

"Selle toetuse pakkumine peab olema meie prioriteet. Ka meie majanduslik toetus on jätkuvalt äärmiselt oluline," toonitas Veldkamp.

Euroopa Liit jõudis esmaspäeval pärast Ungari nädalaid kestnud pidurdamistegevust kokkuleppele Venemaa-vastaste sanktsioonide pikendamises poole aasta võrra, põhjendades seda jätkuva Ukraina olukorda destabiliseeriva tegevusega.

"EL-i välisministrid jõudsid äsja kokkuleppele pikendada taas Venemaa-vastaseid sanktsioone. See jätab ka edaspidi Moskva ilma tuludest, millega oma sõda rahastada," kirjutas EL-i välispoliitika juht Kaja Kallas sotsiaalmeediaplatvormil X.

"Majanduslikke meetmeid, mis kehtestati esmakordselt 2014. aastal, on pärast 2022. aasta veebruari oluliselt laiendatud. Need koosnevad praegu laiast eri valdkondi puudutavate meetmete ringist, sealhulgas piirangutest kaubavahetusele, rahandusele, energiale, tehnoloogiale ja kahese kasutusega kaupadele, tööstusele, transpordile ja luksuskaupadele," märkisid EL-i välisministrid oma otsuses.

"Lisaks puudutavad meetmed toornafta ja teatud naftatoodete meritsi importi või transiiti EL-i, mitme Vene panga väljaarvamist SWIFT-süsteemist ning mitme desinformatsiooniga tegeleva väljaande edastamise ja litsentside peatamist. EL-i hinnangul on hetkel kohane jätta jõusse kõik ühenduse poolt rakendatud meetmed ja lisada vajadusel uusi," öeldi samas.