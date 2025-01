Mart Mägi lahkub Omniva juhi kohalt

Mart Mägi on teatanud oma tagasiastumisest Omniva tegevjuhi kohalt, lõpetades sellega oma nelja-aastase ametiaja, teatas ettevõte.

Omniva nõukogu lisas, et alates 1. märtsist on Omniva juhatuse esimees senine innovatsiooni- ja tehnoloogiajuht Martti Kuldma, kes on olnud Omniva juhatuse liige alates 2023. aastast. Ühtlasi otsustas nõukogu mitte valida uut juhatuse liiget.

Omniva nõukogu esinaise Helo Meigase sõnul on Mägi viimase nelja aasta jooksul ellu viinud olulised muudatused Omnivas, kuid nõukogu on seisukohal, et on vajalik käivitada uus etapp Omniva strateegias, mille käigus tehakse kindlaks järgmiseks viieks aastaks nii Omniva tugevustele põhinevad kasvuvõimalused kui ka tegevused täiendavaks protsesside efektiivistamiseks.

"Need on olulised mitte ainult Omniva konkurentsivõime säilitamiseks ning kasumlikkuse taastamiseks, vaid ka vähendamaks hinnatõuse tänasel päeval kahjumlikus postiteenuses ja perioodika kojukandes. Martti Kuldma on juhatuse liikmena näidanud ennast 1,5 aasta jooksul tugeva juhina, kellel on selge visioon sellest, kuidas ettevõtet edasi viia. Edutades ennast juba tõestanud tugeva juhi ettevõtte seest, suudame ilma aega kaotamata asuda ellu viima järgmist etappi olulisi muudatusi Omnivas," lausus Meigas.

Mägi ütles, et kuivõrd eelmise strateegiaga seatud eesmärgid on täidetud, on õige aeg teatepulga üle andmiseks.

Mägi lisas, et toetab täielikult nõukogu otsust määrata Kuldma juhatuse esimeheks.

Mägi oli Omniva juht alates 2021. aastast. Enne seda juhtis ta statistikaametit.