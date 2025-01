Jaanuari lõpp on soe ja vihmane

Jaanuari viimased päevad on soojad ja vihmased, veebruar toob kerged miinuskraadid.

Kolmapäeva öösel on Eestis taevas pilves. Tihe sajuala levib peamiselt vihmana lõunast põhja suunas üle maa. Mitmel pool on udu. Puhub ida- ja kagutuul 3 kuni 9 meetrit sekundis ning sooja on 1 kuni 4 kraadi.

Kolmapäeva hommik on pilvine. Mitmel pool sajab vihma ning paiguti on udu. Tuul puhub kagust ja idast 3 kuni 9, rannikul iiliti kuni 12 meetrit sekundis. Õhusooja on 2 kuni 5 kraadi.

Ka päeval püsib taevas pilves. Kuigi intensiivsem sadu eemaldub hommikul Eesti kohalt põhja suunas, saabub päeval lõuna poolt vihmapilvi kohati juurde. Paiguti on udu. Puhub kagu- ja lõunatuul 3 kuni 9, rannikul iiliti 13 meetrit sekundis. Õhtu poole pöördub tuul lõunasse ja edelasse ning tugevneb saartel iiliti 16 meetrini sekundis. Termomeetrinäit tõuseb 3 ja 8 kraadi vahele.

Pilvised, kohatiste selgimistega tulevad ka järgnevad päevad. Kui töönädala lõpus sajab veel vihma, siis nädalavahetusel juba lund ja lörtsi. Õhutemperatuur hakkab vaikselt langema. Kuu viimastel päevadel on keskmiselt 4 kraadi sooja, kuid veebruarikuu alguses juba keskmiselt 1 kraad külma.