Oluline kolmapäeval, 29. jaanuaril kell 5.45:

- Ukraina droonid tabasid Nižni Novgorodis suurt naftarajatist;

- Prantsuse välisminister: Ukraina saab peatselt Mirage hävituslennukid;

- Meedia: Kiiev saab Iisraelilt USA vahendusel umbes 90 Patriot raketti.

Ukraina droonid tabasid Nižni Novgorodis suurt naftarajatist

Venemaa kohalikud ametnikud teatasid, et Ukraina korraldas Venemaa energia-ja naftarajatiste pihta ulatusliku droonirünnaku. Tabamuse sai ka Nižni Novgorodi oblastis asuv suur naftatöötlemistehas.

Droonirünnakutest teatati Nižni Novgorodis, Smolenskis, Tveris ja Brjanski piirkonnas. Nižni Novgorodi oblastis asuvas tehases toimus mitu plahvatust, vahendas The Kyiv Independent.

Tehas asub Nižni Novgorodi oblastis Kstovos. See asub umbes 450 kilomeetri kaugusel Moskvast idas ning on üks suurimaid rafineerimistehaseid Venemaal. Sotsiaalmeedias levivad videolõigud, mis näitavad, et tehases puhkes tulekahju.

Russia: Giant oil refinery struck by Ukrainian drones in Kstovo, Nizhny Novgorod region. It had a refining capacity of 17 million tons per year, accounting for over 6% of Russia's total refining output.

Lukoil-Nizhegorodnefteorgsintez is located 800km from Ukraine.

Prantsuse välisminister: Ukraina saab peatselt Mirage hävituslennukid

Prantsuse Mirage hävituslennukid kaitsevad peatselt Ukraina taevast, kinnitas teisipäeval Prantsuse välisminister Jean-Noël Barrot.

"Prantsuse Mirage'id lendavad peagi Ukraina kohal. Selle kvartali lõpuks, nii nagu varem teatasid president ja relvajõud," ütles Barrot.

Meedia: Kiiev saab Iisraelilt USA vahendusel umbes 90 Patriot raketti

Ukraina saab USA vahendusel Iisraelilt umbes 90 Patriot raketti, teatas teisipäeval portaal Axios.

"USA relvajõud toimetasid sel nädalal Poolasse umbes 90 Patrioti raketti, mis olid Iisraelis. Seejärel plaanitakse need üle anda Ukrainale," kirjutas portaal viitega informeeritud allikatele.

Axiose teatel tegid USA õhujõudude C-17 lennukid viimastel päevadel lende Iisraeli lõunaosast Rzeszówi linna Poola idaosas, mis on tähtis keskus relvastuse toimetamisel Ukrainasse.

Portaali andmetel on tegemist ühe märkimisväärseima relvasaadetisega Iisraelist Ukrainasse pärast sõja puhkemist ligi kolm aastat tagasi.

Mainitud Patrioti süsteemid demonteeriti ametlikult eelmise aasta aprillis, enam kui 30 aastat pärast nende viimist Iisraeli esimese Lahesõja ajal.

Allikad rääkisid Axiosele, et pärast seda, kui Iisraeli kaitsevägi teatas nende mahakandmisest, pöördusid Ukraina ametnikud USA ja Iisraeli poole, et Iisrael annaks need raketid USA-le tagasi, et need remonditaks ja saadetaks seejärel Ukrainasse.