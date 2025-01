Õnne Pillak: Reformierakonna fraktsioonis on kirglikku arvamuste paljusust

Reformierakonna fraktsiooni koosolekutel tuleb ette eriarvamusi fraktsioonilikmete ja valitsusliikmete vahel, ja see on loomulik, ütles riigikogu Reformierakonna fraktsiooni esimees Õnne Pillak saates "Otse uudistemajast".

"Eriarvamusi fraktsioonis ikka on ja mitte ainult valitsusliikmetega. See pole ka midagi dramaatilist. Mina ei näe eriarvamustes midagi halba," ütles Pillak.

"Ma ei üllata siin kedagi, et üks teema, kus meil on olnud kirglikku arvamuste paljusust on põhiseaduse muutmine, mis ka järgmistel kuudel riigikogus on suur teema, kus meil tuleb üksmeel fraktsioonideüleselt leida. Ka meie fraktsioonis on neid, kes arvavad et valmisõigust tuleks suuremal hulgal inimestel muuta," sõnas Pillak.

"Aga kuna oleme leppinud sihis kokku, et muudame agressorriigi kodanike valimisõigust, siis see on number üks eesmärk, mis tuleb ära teha, muu seal juures - kui leiame laiema üksmeele, siis on hea, aga praegu seda ei ole," rääkis Pillak.

Tagatubades tehtavast poliitikast rääkides ütles Pillak, et tema toa uks on alati lahti.

Küsimusele, kas Pillak oli teadlik, et peaminister Kristen Michal kavatseb teha avalduse tõsta kaitsekulutused viie protsendini, vastas Pillak, et ta teadis, et arutlused kaitsekulutuste tõstmise üle käivad.

"Aga miks või kuidas peaminister midagi ütleb, ei hakka mina ütlema, seda teeb ta ise. Avaldust fraktsioonile ta selles teemas ei teinud küll," sõnas Pillak.