Tallinlane Georg Borin on pehmelt öelda värvikas kuju. Ühelt poolt on ta kõige kuulsama siin tegutsenud eksortsisti lapselaps ja õigeusu diakon, teisalt võrkturundaja ning seotud dagcoini krüptoafääriga. 47-aastane kahe lapse isa tunnistas ETV+ ajakirjanikule Uljana Kuzminale, et on kogu elu elanud ingel ühe õla peal, kuradike teisel õlal.