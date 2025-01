"Esimeses stuudios" kell 21.40 Urmas Reinsalu

"Esimeses stuudios" on neljapäeva õhtul külaliseks Isamaa esimees Urmas Reinsalu.

Kolme koalitsioonierakonna juhid leppisid kokku, et toetus meretuulikutele tuleb. Miks opositsioon sellele raevukalt vastu võitleb ja kust siis tuleks odavam elekter? Kuidas tõsta kaitsekulusid nii, et see ühiskonnale oleks talutav ja kas rohepööre saab uued rööpad? Vastuseid annab Isamaa esimees Urmas Reinsalu.

Esimene stuudio alustab kell 21.40. Saatejuht on Mirko Ojakivi.