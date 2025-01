Ukraina õhurünnak peatas nafta väljaveo Ust-Luuga sadamast

Ukraina relvajõud tabasid ööl vastu kolmapäeva (29. jaanuari) ründedroonidega Venemaal Tveri oblastis asuvat Andreapoli naftapumbajaama, misjärel pidid venelased sulgema torujuhtme, mis varustab naftaga Leningradi oblastis asuvat Ust-Luuga terminali, ütles Ukraina julgeolekuteenistuse allikas väljaandele The Kyiv Independent.

USA majandusuudiste kanali Bloomberg andmetel näib neid väiteid toetavat laevaliikluse peatumine sadamas. Naftatarned Ust-Luugast langesid 29. jaanuaril nulli, ütles informeeritud allikas Bloombergile. Laevandusandmed näitavad, et üks laev lahkus Ust-Luuga sadamast 29. jaanuaril varahommikul, kuid pärast seda on olnud vaikus. Bloombergi allikas äkilise katkestuse põhjust ei toonud.

Andreapoli pumbajaam on osa torujuhtmesüsteemist Baltic Pipeline System-2, mida haldab Venemaa riiklik naftajuhtmete ettevõte Transneft. Selle torujuhtmevõrk varustab naftaga ka Ust-Luuga sadamat.

Bloombergi andmetel töötles sadam 2024. aastal umbes 650 000 barrelit toornafta päevas, mis moodustab umbes 20 protsenti sellest kogusest, mis Venemaa laevadega ekspordib.

Ukraina on võtnud süsteemselt ette Venemaa naftarajatiste ründamise, et häirida kütusetarneid Vene relvajõududele ja vähendada tulusid, mis Moskva energiaekspordist saab. Naftaeksport on Venemaa sõjategevuse jätkamiseks Ukrainas ülioluline rahastamisallikas.

Ukraina küberrünnak häirib Gazpromi digiteenuseid

Ukraina sõjaväeluure kübervõitlejad ründasid Venemaa riikliku gaasifirma Gazpromi ja selle vedelkütustega tegeleva haru Gazpromneft arvutivõrke, häirides eelkõige Vene armee tegevust toetavate ettevõtete võrguteenuseid.

Ukraina sooritas teenusetõkestusrünnaku (DDoS), millega häiris tõsiselt Gazpromi digiteenuseid. Alates 28. jaanuarist ei saanud Gazpromi kliendid kasutada oma isiklikku kontot, kasutada ettevõtete veebiteenuseid, tasuda kütuse eest kütusekaartidega, debiteerida ega koguda kontole boonuseid jne.

Vastuseks klientide kaebustele teatas Gazprom, et tegemist oli ajutise tehnilise rikkega. Samal ajal ei selgitanud firma rikke olemust ja põhjuseid.

Seni pole Venemaa ettevõtted öelnud, millal võrguteenused võidakse taastada.

Küberrünnakuid on täiemahulise sõja ajal laialdaselt kasutanud nii Ukraina kui Venemaa.

Zelenski tänas Rootsit nende seni suurima kaitsepaketi eest

Ukraina president Volodõmõr Zelenski avaldas neljapäeval Rootsi valitsusele ja rahvale tänu seni suurima Rootsi kaitseabi paketi eest Ukrainale.

"Olen tänulik [peaminister] Ulf Kristerssonile, Rootsi valitsusele ja Rootsi rahvale järjekorras 18. kaitsepaketi eest Ukrainale kogusummas 13,5 miljardit Rootsi krooni ehk 1,23 miljardit USA dollarit, mis on seni Rootsi suurim. Hindame sügavalt, et see sõjaline abi vastab Ukraina armee kiireloomulistele vajadustele ja aitab oluliselt kaasa meie kaitsevõime tugevdamisele. Selle panus meie kaugmaavõimekuste tugevdamisesse ja investeeringud Ukraina relvatootmisse on hindamatud," rääkis Zelenskõ.

Ukraina riigipea märkis, et jõu kaudu rahu saavutamine on võimalik.

"Me kõik peame meeles pidama, et sellised ohud nagu Venemaa ei lõpe iseenesest. Nad liiguvad edasi jooneni, kus neile jõuga vastatakse. Seetõttu peame jätkama selle liini tugevdamist koos – Mustast merest Läänemereni –, et tagada rahu ja kaitsta elusid," selgitas Zelenski.

Rootsi kaitseministeerium otsustas eraldada Ukrainale abi koguväärtusega 1,23 miljardit dollarit, mis on suurim seni Rootsi antud abipakett, teatas meedia neljapäeval.

Uue, 18. paketi eraldamisest teatas Rootsi kaitseminister Pål Henning Jonson pressikonverentsil.

Ministri sõnul kavatsevad võimud varustada Kiievit eelkõige suurtükkide ja droonidega.