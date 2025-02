Hamas hoidis briti pantvangi ÜRO hoones

Emily ja tema ema Mandy rääkisid peaministriga reedel telefonitsi, öeldes, et teda hoiti UNRWA rajatistes ja talle keelati juurdepääs meditsiinilisele abile, kirjutas The Telegraph.

Nad rääkisid ka Starmerile et ainus asi, mida talle pakuti tema 15 kuu jooksul vangistuses, oli aegunud pudel joodi, kuigi ta oli 7. oktoobril kaotanud kaks vasaku käe sõrme. Tal oli ka kuulihaav jalas, mis ei olnud ära paranenud.

Kui Starmer uuris Emily seisundi kohta pärast tema naasmist, vastas tema ema, et paistab, et tal läheb psühholoogiliselt päris hästi, kuigi tal seisab ees pikk tee, arvestades saadud füüsilisi vigastusi.

UNRWA kommunikatsioonijuht Juliette Touma ütles, et UNRWA tunneb kergendust, et pantvangid vabastati ning avaldas lootust, et ka kõik teised pantvangid vabastatakse võimalikult kiiresti.

"Samuti on kergendus, et proua Damari sai lõpuks oma perega kokku. Väited, et UNRWA ruumides on pantvange hoitud, isegi kui need ruumid on varem vabastatud, on väga tõsised," ütles ta.

"Oleme korduvalt nõudnud sõltumatut uurimist Palestiina relvarühmituste, sealhulgas Hamasi poolt ÜRO ruumide väärkasutamise ja eiramise kohta," lisas Touma.

Valitsuse pressiesindaja ütles: "Peaministril oli hea meel täna Emily Damariga rääkida ja tema isiklik lugu liigutas teda sügavalt. Nõuame jätkuvalt kõigi allesjäänud pantvangide vabastamist."

"Me tervitame tõsiasja, et UNRWA on öelnud, et nende rajatiste väärkasutamist tuleks uurida," ütles pressiesindaja veel.

Briti valitsus kinnitas sel nädalal oma pühendumust UNRWA toetamisele ning rõhutas, et on sel aastal agentuurile eraldanud 41 miljonit naela rahastust.

Doughty Street Chambersi vandeadvokaat Adam Wagner ütles, et kirjutas välisministeeriumile kirja, milles palub briti kodaniku ja ka teiste inimeste UNRWA rajatistes vangis hoidmise uurimist.

Arenguminister Anneliese Dodds ütles sel nädalal, et Gaza kannatuste ulatust ei saa üle hinnata ja Iisrael peab lubama ÜRO-l ning selle agentuuridel, sealhulgas UNRWA-l oma hädavajalikku töö tegemist.

Iisrael katkestas eelmisel aastal suhted UNRWA-ga, süüdistades seda Hamas'i mässulistele kattevarju pakkumises Gazas. Vastav seadus jõustus neljapäeval.

UNRWA teatas, et jätkab oma humanitaarabi tööd kogu Gazas ja Palestiina territooriumidel vaatamata keeldudele.