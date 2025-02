Zelenski: sõjakõnelused, kuhu pole kaasatud Ukrainat, on väga ohtlikud

USA ja Euroopa Liit peaksid tulevastel rahuläbirääkimistel ühinema Ukraina ja Venemaaga läbirääkimiste laua taga, ütles Ukraina president Volodõmõr Zelenski laupäeval avaldatud intervjuus Associated Pressile.

Oluline 2. veebruaril kell 7.00:

Sõjakõnelused, kuhu pole kaasatud Ukrainat, on väga ohtlikud, ütles Zelenski AP-le.

Zelenski andis oma kommentaarid rahuläbirääkimiste soovitud korralduse kohta päev pärast seda, kui USA president Donald Trump ütles, et tema meeskond on juba väga tõsistes aruteludes Venemaaga selle üle, kuidas Ukraina sõda lõpetada.

"Neil võivad olla oma suhted, aga Ukrainast rääkimine ilma meieta - see on ohtlik kõigile," ütles Zelenski Trumpi varasematele väljaütlemistele viidates.

Zelenski sõnul on Ukraina esimene samm Trumpiga kõrgetasemelise kohtumise läbiviimine, et Kiiev ja Washington saaksid välja töötada oma relvarahu plaanid. Seejärel saavad osapooled liikuda edasi Venemaad puudutavate arutelude juurde.

"Ja ma tahaksin näha läbirääkimiste laua taga Ameerika Ühendriike, Ukrainat ja venelasi. Ja ausalt öeldes peaks seal olema ka Euroopa Liidu hääl. Ma arvan, et see oleks aus, tõhus. Aga kuidas see välja tuleb, ma ei tea," ütles Zelenski.