"Ukraina stuudios" kell 18.45 Neeme Väli ja Margus Tsahkna

Ukraina sõja kõige raskemad lahingud käivad endiselt Donbassis. Vaatamata suurtele kaotustele, liigub agressor sammhaaval edasi. Kurskis on lahingutegevus aktiivne, aga rindejoon peab. Samal ajal on Ukraina suurendanud täppisrünnakuid Venemaa naftatöötlemistehaste ja sadamate vastu. Kui suur tagasilöök on see Kremli sõjamasina käigushoidmisele? Stuudios analüüsib teemat kindralmajor reservis Neeme Väli.

Lääneriigid on skeptilised, et Vladimir Putini jutt rahuläbirääkimistest Ukrainaga ka reaalsete tegudeni viib. Millest rääkis telefonivestluses USA uus välisminister Marco Rubio? Mida Euroopa riigid võtavad ette merekaablite kaitseks? Saate teine külaline on välisminister Margus Tsahkna.

Saatejuht Andres Kuusk.