Ukraina süütas õhurünnakuga naftatöötlustehase Volgogradis

"Volgograd on massiivse droonirünnaku all. Venelased avaldavad sotsiaalmeedias kümneid videosid lendavatest droonidest ja õhutõrje tegutsemisest. Vene meedia teatel kadus linna mõnes piirkonnas elekter ning elanikel tekkis probleeme ka mobiilsidega," kirjutas Ukraina uudisteagentuur Unian esmaspäeva varahommikul.

Sama väljaande sõnul on mõnest videos näha ka droonitabamust, mis süütas tulekahju ning ilmselt on tegemist Volgogradis asuva naftatöötlemistehasega, mis pihta sai. Naftakäitis kuulub Venemaa suuruselt teisele naftafirmale Lukoil.

Volgogradi naftatöötlmistehase pihtsaamisest Ukraina droonirünnakus teatas ka sõjasündmusi jälgiva sotsiaalmeediakonto OSITtechnical, mille andmeil süttisid tabamustest suured tulekahjud.

NASA FIRMS-i orbitaalne tulekahjude seiresüsteem näitab kogu kompleksis mitut suurt tulekahju, kirjutas OSINTtechnical.

Ukrainian attack drones successfully hit Russia's Volgograd Oil Refinery tonight, exploding and igniting major fires.



NASA's FIRMS orbital fire monitoring system shows multiple large fires across the complex. pic.twitter.com/J2tNpdtz2e