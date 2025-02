Tartu maakohtus algas kohtuprotsess riigireeturi üle

Prokuratuuri sõnul algas koostöö kümmekond aastat tagasi, kuid süüdistuses on ka viimastel aastatel toime pandud konkreetsemad teod nagu Ukraina registrimärgiga sõiduki süütamine eesmärgiga tekitada inforuumis segadust ja lõhestada Eesti ühiskonda, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Lisaks sellele on ta kaasanud teisi inimesi, et koguda informatsiooni NATO liitlasvägede sõjatehnika kohta ning ta on käinud ka salaja andmeid kogumas Leedus ühe Venemaalt põgenenud piloodi kohta, et siis neid andmeid omakorda Venemaale edasi saata," rääkis lõuna ringkonnaprokuratuuri juhtivprokurör Kretel Tamm.

"Kogu selle tegevuse eesmärk on selgelt aidata välisriigi eriteenistusi, kuid üksiti ka siis on sellega ohustatud Eesti julgeolekut ja seetõttu on see kvalifitseeritud riigireetmisena," lisas Tamm.

Tamm märkis, et riigireetmise eest karistuseks võib vangistus olla kuus kuni 20 aastat või isegi eluaegne vangistus.