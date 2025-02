Teisipäeval lumesajud harvenevad

Teisipäeva öö on Eestis pilves, üksikute selgimistega. Mitmel pool sajab vähest lund. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul kuni 9 meetrit sekundis. Külma on 3 kuni 9 kraadi, saartel ja läänerannikul on õhutemperatuur 0 ja -2 kraadi vahel.

Hommik on pilves selgimistega. Kohati sajab kerget lund. Puhub muutliku suunaga tuul 1 kuni 7 meetrit sekundis. Õhutemperatuur püsib -9 ja 0 kraadi vahel

Päev on pilves selgimistega. Mõnel pool sajab vähest lund, Lääne-Eesti saartel ka lörtsi ja vihma. Puhub muutliku suunaga tuul 1 kuni 7, õhtu poole tugevneb rannikul kagu- ja lõunatuul 4 kuni 9, puhanguti kuni 12 meetrini sekundis. Külma on 2 kuni 7 kraadi, saartel ja läänerannikul tõuseb õhutemperatuur -1 kuni +2 kraadini.

Kolmapäev on Ida-Eestis peamiselt sajuta. Lääne-Eestis sajab nii lund, lörtsi kui ka vihma. Õhutemperatuur on öösel Ida-Eestis -4 kraadist -9 kraadini, Lääne-Eestis -3 kraadist +2 kraadini. Päeval jääb ida pool 0 ja -3, läänes 0 ja +4 kraadi vahele.

Neljapäeval saab Ida-Eesti lumelisa, Lääne-Eestis tuleb lörtsi ja vihma. Õhutemperatuur on ööpäev läbi Ida-Eestis 0 ja -3, Lääne-Eestis 0 ja +4 kraadi vahel. Reedel ja laupäeval läheb ilm külmemaks ja kuivemaks.