ERR USA-s: ameeriklased ootavad iselaadselt ilmateadustajalt kevade tuleku uudist

Igal veebruarikuu teisel päeval kogunevad tuhanded ameeriklased päikesetõusuks Pennsylvanya väikelinna Punxsutawneysse, et tähistada metsümiseja päeva ehk Groundhog Day'd. Legendi kohaselt saab just metsümiseja käitumise järgi ennustada kevade tulekut.

Kui loomake näeb urust väljudes oma varju ja pelgab pesast välja tulla, on oodata veel kuue nädala jagu talve.

Riigi kõige kuulsam metsümiseja Phil on Punxsutawneys ilma ennustanud enam kui 100 aastat.

"Suundun tagasi peitu, siin üleval on vari, valmistuge sel aastal veel kuueks nädalaks talveks," kuulutas Phil.

"Mulle meeldib Pennsylvanias öelda, et meil on siin üheksa kuud lund ja kolm kuud kehva kelguilma. On siis nii või naa, me usaldame Phili," ütles ilmateadustaja sõnumit oodanud Matt.

"Kindlasti (olen) pettunud, tahtsime varajast kevadet," ütles Darcy.

"Tahtsime varakevadet, aga saame hakkama," lisas Claire.

Metsümiseja Phil on niivõrd tuntud, et teda minnakse oma silmaga vaatama riigi igast nurgast.

"Tulime siia terve tee Californiast. See on olnud soovide nimekirjas. Oleme siin, et tähistada Phili," ütlesid Darcy ja Claire.

"See on alati mul plaanis olnud. Õpetasin algklasse ja rääkisin metsümiseja päevast. Alati mõtlesin, et peaksin siia tulema, kui pensionile jään," rääkis Ohiost saabunud Deb.

"Pärast seda, kui me eelmisel aastal üritust telekast vaatasime, läks tema magama. Mina jäin üles ja tegin broneeringu, et sel aastal tulla," lisas Bob.

Parima koha saamiseks olid esimesed huvilised krõbedale külmale vaatamata kohal juba hommikul kella kolmest.

"Palju kihte: mul on viis särki seljas ja väike elektriline kätesoojendaja," rääkis New Jerseyst tulnud Christina, kuidas end soojas hoida.

"Kaks talvejopet kätesoojendaja. Kuum šokolaad," lisas Alex.

Metsümiseja päev ehk Groundhog Day on osalejatele aga palju enamat kui ilmaennustus.

"Tunnete õhu kargust, kuid kõigi teie ümber olevate inimeste soojust. Poliitika ei ole sel päeval oluline, üheskoos lauldakse traditsioonilisi viise," rääkis Põhja-Carolinast tulnud B. J.

"Olen seda teinud alates eelmisest sajandist, aastast 1999, liitke ise kokku. Mida targemat sel aastaajal ikka teha?" sõnas Pennsylvania elanik Glad.