Starmer lubas Ukrainale tänavu rohkem sõjalist abi kui kunagi varem

"Me peame tegema kõik endast oleneva, et toetada Ukraina kaitset," ütles Starmer esmaspäeval Brüsselis antud ühisel pressikonverentsil koos NATO peasekretäri Mark Ruttega. "See tähendab rindejoone stabiliseerimist, neile vajaliku varustuse ja väljaõppe pakkumist ning seetõttu annab Ühendkuningriik sel aastal Ukrainale rohkem sõjalist toetust kui kunagi varem."

Starmeri kommentaarid tulid mõni nädal pärast seda, kui Ühendkuningriik ja Ukraina allkirjastasid Kiievis ajaloolise 100-aastase partnerluslepingu. Laiaulatuslik kokkulepe hõlmab koostööd sõjalises, energeetika-, teadus-, kultuuri-, majandus- ja muudes valdkondades.

Starmer kirjeldas pressikonverentsil Venemaa täiemahulise sõja laastavaid tagajärgi, millega ta oma hiljutisel Kiievi-visiidil kokku puutus.

"Nägin elamuid, mis olid vaid paar päeva tagasi hävinud," ütles ta. "Kohtasin intensiivraviosakonnas sõdureid, kes paranesid tõeliselt kohutavatest põletushaavadest. Ja kohtasin lapsi, kelle vanemad on praegu rindel, ja see on veel üks meeldetuletus, et see ei ole sõda ainult Ukrainas, vaid sõda Ukraina vastu, nende laste ja nende tuleviku vastu."

Starmeri sõnul on oluline, et Ukraina liitlased, eriti tema Euroopa partnerid, aitaksid Kiievil tema kaitsevajadusi rahuldada. Ta mainis ka USA presidendi Donald Trumpi hiljutist ähvardust kehtestada Venemaale täiendavaid sanktsioone.

"On selge, et see pani (Venemaa presidendi Vladimir) Putini muretsema," ütles Starmer. "Me teame, et ta on mures Venemaa majanduse olukorra pärast. Nii et ma töötan siin, et meie Euroopa partneritega hoida survet Putini energiatuludel ja tema sõjamasinat varustavatel raketitehastel."

Ühendkuningriik ja teised Euroopa riigid on lubanud etendada suuremat rolli Ukraina kaitses Venemaa vastu USA valitsusvahetuse ajal. Trump on juba piiranud USA välisabi Ukrainale ja teistele riikidele ning pole selge, milline on Washingtoni relvasaadetiste tulevik, kommenteeris teate edastanud väljaanne The Kyiv Independent.

Starmer on lubanud, et Ühendkuningriik täidab täielikult oma osa võimalikus rahuvalves Ukrainas, sealhulgas võimalikus Briti vägede koha peale saatmises, et jälgida relvarahu kohapeal.

Briti peaminister teatas jaanuari keskel Kiievis käies, et Ühendkuningriik annab sel aastal Ukrainale enneolematus mahus sõjalist abi, olles juba välja kuulutanud 3,6 miljardi naela (4,3 miljardi euro) ulatuses surmava abi eraldamise.

Podoljak selgitas Trumpi väljaütlemisi kõneluste kohta

USA presidendi Donald Trumpi avalduses sõja lõpetamise läbirääkimiste kohta on teisteks osapoolteks Hiina ja mitmed Euroopa Liidu riigid, teatas esmaspäeval Ukraina presidendi kantselei juhi nõunik Mõhhailo Podoljak.

Ta kutsus üles suhtuma teemasse rahulikult, kuna juba käivad ettevalmistused selle üle, milline peaks olema sõja lõpetamise stsenaarium. "Et see stsenaarium võtaks arvesse Ukraina ja Euroopa ning ei näeks välja nii-öelda venemeelne," rääkis nõunik.

Podoljaki sõnul tahab Trump mitteformaalset suhtlust üles ehitada Ukraina, USA ja Venemaa tasemel ning seejärel oma plaani esitada. "Täna rõhutan veel kord, sellist plaani veel pole," märkis nõunik.

"Ukraina president räägib selgelt USA maksimaalsest huvist sõja lõpetamise vastu, kuid võtab aega, et mõista, et see on võimalik ainult siis, kui Venemaa on selleks sunnitud," jätkas Podoljak.

Nõunik avaldas jaanuaris samal teemal rääkides arvamust, et kui USA president Trump hakkab suhtlema otse Vene diktaatori Vladimir Putiniga, siis saab ta kohe aru, et Putini-Venemaaga ei ole mõtet millegi üle läbi rääkida ja selle asemel on lihtsalt vaja anda Ukrainale võimekus Venemaad sõjaliselt lüüa.

"Ilmselgelt, kui Trump Putiniga räägib, siis ei ole vahet, on see telefonivestlus või mõni muu formaat, sel samal hetkel saab talle selgeks, et Venemaaga ei ole vähemalt Putini ajal mõtet milleski kokku leppida. Ja et peab lihtsalt lisama veidi rohkem Ukrainale võimet tekitada Venemaale teatud suundades sõjalisi kaotusi või suurendada rünnakuid Venemaal, sest see häirib suuresti Putinit ennast ja tema lähikonda," rõhutas Podoljak.

Nõunik lisas, et samal ajal on vaja oluliselt suurendada sõja hinda Putinile, surudes Venemaa välja üleilmselt raha- ja tööstusturult.

Podoljaki hinnangul on juba praegu näha muutust nii Trumpi enda kui ka tema Ukraina ja Venemaa eriesindaja Keith Kelloggi seisukohas Ukraina sõja lõpetamise kohta, sest nad said ligipääsu teabele Venemaa siseriikliku olukorra ja motiivide kohta. Need on täiesti teistsugused positsioonid, mis tulenevad selgelt arusaamisest, et Venemaaga ei saa kerge olema, et tuleb valida – kas mängida Venemaa diktaatori stsenaariumi järgi või pigistada agressorriik lõpuni tühjaks, rääkis ta.

Scholz kritiseeris Trumpi ideed võtta Ukrainalt abi eest haruldasi muldmetalle

Saksamaa kantsler Olaf Scholz kritiseeris USA presidendi Donald Trumpi ettepanekut siduda edasine sõjaline abi Ukrainale õigusega pääseda ligi Ukraina haruldaste muldmetallide varudele.

Scholz nimetas seda seisukohta väga isekaks. Saksamaa kantsleri sõnul peaks Kiiev kasutama neid ressursse hoopis riigi taastamiseks pärast sõjategevuse lõppu.

"Need on peamised ülesanded arvestades tohutut hävingut. Seetõttu tuleb riigi ressurssidega rahastada kõike, mida pärast sõda vaja läheb," rääkis kantsler pärast Euroopa Liidu mitteametlikku tippkohtumist Brüsselis.

President Donald Trump teatas esmaspäeval, et soovib pidada Ukrainaga läbirääkimisi lepingu üle, mille kohaselt Kiiev varustab Ühendriike elektroonikas kasutatavate haruldaste muldmetallidega vastutasuks Ameerika abi eest.

"Soovime sõlmida lepingut Ukrainaga, kus nad kindlustavad abi, mida me neile anname nende haruldaste muldmetallide ja muude asjadega," ütles Trump ovaalkabinetis ajakirjanikega vesteldes.

Zelenski: Venemaa üritab endiselt hävitada Ukraina energiasektorit

Venemaa ei ole muutnud oma eesmärki hävitada Ukraina energiasektor, ütles esmaspäeval oma igaõhtuses videopöördumises Ukraina president Volodõmõr Zelenski.

"Venelased ei muuda oma eesmärki hävitada Ukraina energiasektor. Nad jätkavad rünnakuid, kohandades oma lööke pidevalt lähtudes meie kaitsevõimest ja muutes nende tõrjumise raskemaks," sõnas president.

Zelenski tänas õhutõrjevägesid, mobiilseid tuletõrjerühmi, kõiki elektroonilise sõjapidamise üksusi ja elektrooniliste sõjapidamissüsteemide arendajaid.

"Elektroonilise sõjapidamises toimub pidev kiire areng. Peame selles olema palju kiiremad. Täna sain vastavasisulisi teateid kaitsesüsteemist, energiaobjektide kaitsest ja rünnakutest taastumisest," jätkas Ukraina riigipea.

Zelenski lisas, et Ukraina diplomaatidel ja kaitseministeeriumil on uued ülesanded koostööks partneritega.

"Ukrainale õhutõrjesüsteemide tarnimine on kriitilise tähtsusega ja see ei tohi lõppeda. Peame kogu maailmas otsima võimalusi kaitse tugevdamiseks, Ukrainas vajaliku varustuse tootmise suurendamiseks, tootmise lokaliseerimise laiendamiseks ja partnerite litsentside hankimiseks. See on tohutu ettevõtmine ja sellest sõltub suur osa Ukraina tulevikust," seletas president.

Zelenski toonitas juba päev varem, et õhutõrjesüsteemid ja piisav arv püüdurrakette on rahu lähemale toomiseks hädavajalikud.

"Õhutõrjesüsteemid ja piisav arv püüdurrakette on rahu lähemale toomiseks hädavajalikud. Olen tänulik kõikidele meie partneritele, kes meid selles aitavad ja kes mõistavad täielikult, mida me täpselt vajame," rääkis Zelenski.

Ukraina liider tõstis esile ka moodsate õhutõrjesüsteemide nagu Patriot ja IRIS-T tähtsust. Samuti investeeringuid droonitehnoloogiasse ja Ukraina kodumaisesse relvatootmisse. President rõhutas, et need elemendid mitte ainult ei kaitse ukrainlaste elusid, vaid tugevdavad ka rahu saavutamise võimalust.