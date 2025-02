Narva loomeinkubaator võib suure üürivõla tõttu tegevuse lõpetada

Narva loomeinkubaatorit Objekt peeti piirilinna loomemajanduse lipulaevaks. Objekt avati Linda 2 keskuse ruumides viis aastat tagasi selleks, et Narvas loomemajandust ja iduettevõtlust arendada.

Selle aja jooksul toimus Objektis ligi 600 üritust. Noortele korraldati meistriklasse ja seminare, soetati kaasaegseid multimeediaseadmeid, kuid toreda fassaadi taga peitus kurb tõsisasi, et loomemajandusega on Narvas raske ots otsaga kokku tulla. Objekti üürivõlg kerkis koos intressidega 200 000 euroni.

OÜ Linda Kaks juhatuse liikme Allan Kaldoja sõnul polnud enam mõtet venitada ja üürileping objektiga lõpetati alates 1. veebruarist.

"Üle kahe aasta oleme hoidnud seda asutust elus, kuna oleme pidanud oluliseks seda Narva linna ja Narva noorte jaoks eelkõige. Aga kuna ta lihtsalt ei suuda ennast ülal pidada senistel tingimustel, lihtsalt iseenda tasku pealt seda enam ei soovi teha," rääkis Kaldoja.

Allan Kaldoja mängib Objekti saatuses võtmerolli. Lisaks hooneomanikule on ta Narva loomeinkubaatori nõukogu esimees ja läbi Vaba Lava üks inkubaatori asutajatest. Kaldoja sõnul peaks nõukogu ja asutajad otsustama, mis inkubaatori juriidilisest kehast edasi saab, kuid vanaviisi jätkata pole mõtet.

"Minu teada sellised inkubaatorid ka Tallinnas ei toida ennast puht turupõhiselt ära. Selleks, et ta töötaks, on vaja tõesti kas riigipoolset tegevustoetust, mida siin erinevad juhatused ka minu kaasabil kohati on siin aastaid taotlenud ühest või teisest ministeeriumist. Tulemus on see, et ühtegi toetust ei tulnud," nentis Kaldoja.

"Narva linna eelarve on teadupärast pingeline, neil ei ole sellist visiooni või ka võimalusi seda inkubaatorit olnud toetada. Ja siis lõpuks ongi, et me nüüd kaks aastat hoidsime seda puhtalt enda tasku pealt käigus. Me tunneme, et meie missioon on ka täidetud."

Narva loomeinkubaatori kaasasutaja ja nõukogu liige Jana Budkovskaja Objekti edasise saatuse teemat kommenteerida ei soovi. Samamoodi kidakeelseks jäävad ka teised Ida-Virumaal loomemajandusega tegelevad inimesed, kes siiski möönavad, et Objekti tegemisi jälgides jäi neil tihtipeale mulje, et inkubaatori tegevuse fookus on hägune ja mida nad konkreetselt Narvas tegid, polnud alati selge.