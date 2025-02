Rootsis sai täiskasvanute koolis toimunud tulistamises viga viis inimest

Rootsi meedia teatas, et Örebro linnas sai teisipäeval koolitulistamises viga viis inimest. Tulistamine toimus täiskasvanute jaoks mõeldud õppeasutuses.

Rootsi keskosas asuv Örebro paikneb umbes 200 kilomeetrit Stockholmist lääne pool.

Piirkonnas käib suur politseioperatsioon, sündmuskohale saabus ka kiirabi.

Politsei teatas, et tulistamises sai viga vähemalt viis inimest. Rootsi meedia teatas, et koolitulistaja lasi end maha. Politsei teatas, et vahetut rünnaku ohtu enam pole. Ründaja motiiv pole veel teada.