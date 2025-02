Enefit alustab Auvere jaama käivitamist teisipäeva õhtul

Eesti Energia pressiesindaja Mattias Kaiv sõnas, et elektrijaama käivitamisega alustatakse teisipäeva õhtul ning selle täisvõimsuse saavutamine võtab aega ligikaudu ööpäeva.

Venemaa elektrisüsteemist eraldumise ajaks peaks Auvere elektrijaam töökorras olema, kuid 100-protsendilist kindlust ei julge Enefit Power lubada.

"Meil on Auvere kindlasti pärast tänast käivitamist töös. Ärme räägi kohe sellest optsioonist, et ta ei ole laupäeval. Usume, et ta on. Auvere töökindlus oleneb väga mitmest faktorist. Tegemist on väga suure kompleksiga. Jaanuarikuus oli Auvere 99-protsendilise töökindlusega, sellest ajast, kus ta oli töös vastu turgu. Ja 2024. aastal oli ta 90-protsendilise töökindlusega. Nii et Auvere on töökindel jaam. Aga loomulikult, kus on kümneid tuhandeid erinevaid osasid, süsteemi osasid, juppe, on alati oht, et kuskil midagi lekib või läheb katki," rääkis Enefit Poweri juht Lauri Karp "Aktuaalsele kaamerale".

Auvere jaama turult eemal viibimine elektrihinnas otseselt tunda ei anna. "Elektrihinda kujundab hetkel peamiselt vähene tuuleenergiatoodang ning temperatuuri langemine," märkis Kaiv ja lisas, et kuna Eesti, Läti ja Leedu püsivad reeglina samas hinnatsoonis, siis üks elektrijaam hinda märkimisväärselt ei mõjuta.

Kaiv täheldas, et vähese taastuvenergiatoodangu korral, nagu ka sel nädalal, pääsevad esmajoones turule gaasi-, biomassi- ja koostootmisjaamad, mis reeglina ka hinda teevad.

Teisipäeval kujunes Eesti hinnapiirkonna keskmiseks hinnaks 160,92 eurot megavatt-tunnist, päeva maksimum oli kella üheksa ja kümne vahel hommikul 297,25 euro juures.

Kolmapäeval kujuneb päeva keskmiseks hinnaks 127,15 eurot megavatt-tunni eest, kõrgeim tund on kella 19 ja 20 vahel 189,9 euro juures megavatt-tunni eest.