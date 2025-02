Abipolitseinikud vajasid koolitusel saadud kiirituse tõttu arstiabi

Kiirituse tagajärjel tekkis koolitusel osalenutel päikesepõletuse laadne ärritus, kirjutas Delfi. Praeguseks on nende tervis taastunud või taastumas.

Õnnetuse täpsemad põhjused on väljaselgitamisel.

"Praegu on teada see, et 1. veebruaril toimus Paikusel kahepäevane abipolitseinike kandidaatide koolitus ja esimese päeva lõpuks tundsid kandidaadid nahaärritust, silmade ärritust, nahaärritust, mis iseloomulik põletusele. Ja siis selgus, et ruumis põles UV-C lamp, mis võib olla selle ärrituse põhjustaja. Meie abipolitseinike koordinaator võttis kõigi inimestega ühendust. Osad olid juba ise pöördunud EMO-sse, osad pöördusid tema palvel ja said seal esmaabi," rääkis lääne prefektuuri teabebüroo juht Janno Ruus "Aktuaalsele kaamerale".

"Kuidas need asjad selliselt said toimuda, selle väljaselgitamisega peame me tegelema koos sisekaitseakadeemiaga," lisas ta.