Kolmapäeval sajab mitmel pool vihma, lund või lörtsi

Järgnevad paar päeva on ilm pilvine ja mitmel pool sajab vihma, lund või lörtsi.

Kolmapäeva öö on pilves selgimistega. Lääne-Eestis sajab mitmel pool lund ja lörtsi, saartel ka vihma. Tänavad võivad kohati libedad olla. Puhub kagu- ja lõunatuul 3 kuni 9, rannikul iiliti 14 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on Lääne-Eestis -4 kuni +2, Ida-Eestis -5 kuni -10 kraadi.

Hommikul on taevas pilves. Kohati sajab vähest lund, Eesti lääneservas vihma ja lörtsi ning on jäidet. Puhub kagu- ja lõunatuul 4 kuni 10, rannikul iiliti 14 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on Lääne-Eestis -3 kuni +2, ida pool -4 kuni -8 kraadi.

Päev on pilvine. Saartel sajab mitmel pool vihma ja lörtsi, mandri lääneosas lörtsi ja lund. Lääne-Eestis on ka jäiteoht. Tuul puhub kagust ja lõunast, saartel pärastlõunal ka edelast 5 kuni 11, rannikul iiliti 16 meetrit sekundis. Kui Lääne-Eestis on 0 kuni 4 kraadi sooja, siis Ida-Eestis 0 kuni 3 kraadi külma.

Neljapäev tuleb veel üpriski pilvine. Päeval sajab Lääne-Eestis lörtsi ja vihma, ida pool ka lund, kuid õhtul sajud harvenevad. Kohati on udu. Õhutemperatuur kõigub sel päeval 0 kraadi ümber.

Edaspidi pilvisus väheneb ning päevad mööduvad sajuta. Keskmine õhutemperatuur langeb -2 kraadi peale.