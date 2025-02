Venemaal Krasnodari krais süütas Ukraina droonirünnak naftahoidla

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles usutluses Briti ajakirjanikule Piers Morganile, et sõjas Venemaaga on hukkunud üle 45 000 Ukraina sõduri. Venemaal Krasnodari krais süütas droonirünnak naftahoidla.

Oluline kolmapäeval, 5. veebruaril kell 8.32:

- Zelenski: sõjas Venemaaga on hukkunud üle 45 000 Ukraina sõduri;

- Venemaal Krasnodari krais süütas droonirünnak naftahoidla;

- Deepstate: Ukraina väed taastasid positsioonid Nadijevka lähistel;

- Harkivit tabas Venemaa droonirünnak.

Venemaal Krasnodari krais süütas droonirünnak naftahoidla

Ukraina droonirünnak Venemaa edelaosas süütas kolmapäeval naftahoidla, teatas Krasnodari krai kuberner Venjamin Kondratjev.

"Tulekahju on puhkenud" ja 55 tuletõrjujat saadeti sündmuskohale, lisas kuberner sotsiaalmeedias.

Zelenski: sõjas Venemaaga on hukkunud üle 45 000 Ukraina sõduri

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles usutluses Briti ajakirjanikule Piers Morganile, et sõjas Venemaaga on hukkunud üle 45 000 Ukraina sõduri.

Lisaks on presidendi sõnul haavata saanud umbes 390 000 sõdurit.

Zelenski lisas, et ukrainlastest sõjavangide täpne arv on teadmata, kuid jutt käib tuhandetest. Lisaks on tuhandete inimeste saatus teadmata.

Ukraina võimuesindajad on esitanud harva andmeid kaotustest rindel.

Võrreldes Ukraina ohvrite arvu Venemaa omadega, märkis Zelenski, et lahinguväljal on surma saanud umbes 350 000 vene sõdurit ja haavata 600 000 kuni 700 000.

Ukraina kindralstaabi hinnangul on Venemaa kaotanud sõja algusest peale kokku 842 930 sõdurit, mis on kooskõlas lääne luureallikate erinevate hinnangutega. See arv hõlmab nii hukkunuid, haavatuid kui ka kadunud ja vangi langenud sõdureid.

Deepstate: Ukraina väed taastasid positsioonid Nadijevka lähistel

Rindeolukorda jälgiva projekti Deepstate analüütikud teatasid, et Ukraina väed taastasid positsioonid Nadijevka lähistel, mis asub Pokrovski rindelõigul.

Ukraina relvajõudude peastaabi teadaande kohaselt toimus teisipäeval rindel 80 lahingut ja relvakokkupõrget Ukraina kaitseväe ja Vene sissetungijate vahel. Kõige ägedamad lahingud käivad Pokrovski ja Toretski suunal, vahendas Ukrainska Pravda.

Ka mõttekoda ISW teatas oma viimases sõjaülevaates, et Vene väed jätkavad Pokrovski suunal asuvate Ukraina positsioonide ründamist. Rindeolukorda jälgiv Frontelligence Insight märkis 3. veebruaril, et Vene väed ründavad Zvirovet, mis on ühendatud Pokrovski linnapiirkonnaga. Pole siiski andmeid, mis viitaksid, et Vene väed on suutnud Ukraina kaitsest läbi murda.

Harkivit tabas Venemaa droonirünnak

Harkivi linnapea Ihor Terehhov teatas, et ööl vastu kolmapäeva tabas linna Venemaa droonirünnak. Terehhov teatas, et vaenlase rünnak tabas kesklinnas asuvat administratiivhoonet, vahendas Ukrainska Pravda.