USA senat kinnitas Trumpi liitlase Pam Bondi justiitsministriks

Bondi kandidatuuri poolt hääletas 54 senaatorit ja vastu oli 46 senaatorit. Kõik vabariiklased hääletasid tema poolt, nendega liitus Pennsylvania osariigi demokraadist senaator John Fetterman, vahendas The Washington Post.

Vabariiklased leiavad, et Bondi on kõrgelt kvalifitseeritud juht, kes toob justiitsministeeriumisse vajalikke muutusi. Demokraadid muretsevad, et tegemist on Trumpi liitlasega, kes võtab sihikule presidendi vastased.

Bondi ise üritas demokraate kuulamisel veenda, et poliitika ei hakka mängima tema otsuste tegemisel mitte mingit rolli. Ta on siiski kinnitanud järjepidevalt Trumpi väiteid, et presidendi vastu esitatud süüdistused kujutavad endast poliitilist nõiajahti.

Demokraadist senaator Peter Welch ütles, et Bondi on pädev kandidaat, kuid avaldas muret, et Bondi võib hakata ellu viima Trumpi tegevuskava, mis võib hõlmata presidendi poliitiliste vastaste kohtu alla andmist.

Uus administratsioon on ametis olnud vaid paar nädalat, kuid teeb juba muudatusi ministeeriumite personalis ja poliitikas. Muutused käivad väga kiires tempos, mis annab märku, et ka justiitsministeeriumi ootavad ees suured muutused.