Riik seadis hooldereformiga eesmärgi, et hooldekodukoht peab inimesele keskmise pensioni eest olema kättesaadav.

Riigikontroll hindab värskes auditis, et see lubadus on muutumas aga järjest ebarealistlikumaks ning riik peaks hooldekoduteenuse rahastamist muutma. Johannes Voltri