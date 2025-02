Austria koalitsioonikõnelused edenevad visalt

Veebiväljaanne Politico kirjutab, et Austria uus võimuliit sünnib vaevaliselt ning läbirääkimised on jõudnud peaaegu ummikusse. Hiljuti sai Vabaduspartei (FPÖ) esmakordselt ülesandeks moodustada valitsus ja parempopulistid pole valmis järeleandmisi tegema.

FPÖ ise saavutas sügisel peetud parlamendivalimistel esikoha ning peab alates jaanuarist läbirääkimisi konservatiivse Rahvaparteiga (ÖVP) valitsuse moodustamise üle.

FPÖ juht Herbert Kickl on varem öelnud, et loobub kõneluste pidamisest, kui ÖVP ei aktsepteeri tema partei juhtivat rolli järgmises võimuliidus. See samm võib käivitada uued valimised ning immigratsioonivastane FPÖ võib siis suurendada parlamendikohtade arvu veelgi.

ÖVP esindaja kinnitas teisipäeva õhtul, et läbirääkimised on praegu keerulises etapis. Tema sõnul kõnelused alles käivad ning järgmisteks päevadeks on kavandatud töörühmade kohtumised, vahendas Politico.

FPÖ teatas sotsiaalmeedias, et läbirääkimised pole katkenud ning need võivad jätkuda kolmapäeval.

Hiljuti tulid Austria pealinnas Viinis tänavatele ka kümned tuhanded protestijad, kes avaldasid meelt võimaliku FPÖ ja ÖVP võimuliidu vastu.

Peavoolu parteid üritasid varem ka parempopuliste kantslerikohast eemal hoida ja liberaalne NEOS, Rahvapartei (ÖVP) ja Sotsiaaldemokraatlik Erakond (SPÖ) üritasid alguses valitsust moodustada. Selline tulemüür mõranes, sest NEOS loobus kõnelustest.