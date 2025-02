Belgia politsei otsib Brüsseli metroojaamas automaatidest tulistanud mehi

Kolmapäeva hommikul kella kuue paiku avasid varjatud nägudega mehed Brüsselis Clemenceau metroojaama sissepääsu ees automaatidest tule. Keegi tulistamises viga ei saanud.

Brüsseli politsei pressiesindaja Sarah Frederickx ütles, et kahtlusalused põgenesid metroojaama ja võivad endiselt olla metrootunnelites. Ta lisas, et politsei otsib "väikest gruppi inimesi, tõenäoliselt kahte või kolme inimest."

Bruxelles Today teatas, et kahtlusalused kandsid ilmselt Kalašnikovi relvi.

Prokuratuur teatas, et neil ei ole viiteid terroristlikule motiivile.

Ringhääling VRT märkis, et tulistamine oli tõenäoliselt seotud narkootikumidega ning et tulistajad olid sihtinud ühte inimest, kuid lasid temast mööda.

Belgian police are searching for armed suspects after a shooting at a Brussels metro station.



CCTV footage shows two men in balaclavas carrying what appear to be Kalashnikov rifles at Clemenceau station early Wednesday. pic.twitter.com/buWAAD6tpS