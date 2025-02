Automüüjad loodavad, et autode müük taastub aasta teises pooles

Detsember oli automüüjatele erakordne kuu. Autosid müüdi nii palju, kui laovaru võimaldas. Paljud kliendid ei hakanud isegi proovisõidu peale aega kulutama, vaid ostsid, mida said. Jaanuar oli aga eriline selle poolest, et tööd oli äärmiselt vähe.

"Esmaseid päringuid, kui klient tuleb salongi või päringu saadab – jaanuari algus oli väga vaikne. Pikalt oli miinus 80 protsenti. Viimased nädalad läksid aktiivsemaks, vahepeal 40–45 protsenti oli meil langust. Pakkumiste arv on samuti poole võrra kukkunud ja proovisõitude arv poole võrra kukkunud. Ja kliendid ka, ega nad otsuseid väga kiirelt ei tee. Tehinguid tuleb, aga väga vaikselt," rääkis Topauto müügijuht Janek Eskor.

Selle aasta esimeste kuude automüük tehti ära juba eelmise aasta lõpus. Jaanuaris müüdi Eestis 531 uut autot ja langus detsembriga võrreldes on seitsmekordne.

Eestlaste huvi autode ostmise vastu hakkas kasvama eelmise aasta septembris. Enne seda püsis kuine müük stabiilselt umbes 1600–1800 kandis. Kaupmehed usuvad, et klientide huvi võiks hakata taastuma kevadel.

"Üks asi on see, et tuleb ka riiklik käibemaksu tõus. See võib jälle inimesi natuke autode poole pöörata tagasi, sest sõidukid võivad uuesti kallimaks minna. Ma arvan, et neljas kvartal on see, kus me võiksime hakata jõudma tagasi sinna, kus me kunagi oleme olnud," lausus Eskor.

"Aasta teine pool, seal on teadupärast üks maksutõus meid veel ees ootamas juulikuus. Aga turg kindlasti kohaneb uue olukorraga ja meie usume, et aasta teises pooles on tavapärased mahud ja numbrid, mida me oleme harjunud nägema, vähemalt suurusjärgu osas jälle käeulatuses," ütles Coop Liisingu tootejuht Janek Rüütalu.