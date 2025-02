Elering: elektrisüsteem on desünkroneerimiseks valmis

Laupäeval algab desünkroniseerimine pihta Leedust, kus lahutatakse Leedu Kaliningradi ja Valgevene ühendused. 8. veebruari ehk laupäeva hommikul kella üheksaks peaks olema kolm riiki Venemaa võrgust eraldatud, pärast mida on Eesti, Läti ja Leedu saartalituses, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"See tähendab seda, et me ei ole ühegi sünkroonalaga ühendatud ja me viime läbi sellel lühikesel perioodil koos Balti kolleegidega erinevaid teste, selleks et olla kindlad, et saartalituses täna ja ka edaspidi me saame oma sageduse hoidmisega hakkama. Ja siis pärast neid katseid ja teste 9. veebruari lõuna paiku Baltikum ühendab ennast mandri-Euroopa sagedusalaga," ütles Eleringi sünkroniseerimise programmi juht Hannes Kont.

Kui päästeamet on tuletanud meelde, et inimesed võiksid nädalavahetusel erinevateks olukordadeks valmis olla, siis Eleringi juhtide hinnangul elektrisüsteemide vahetus erilisi riske kaasa ei too. Teada on nädalavahetuse tarbimisprognoos, mis pole eriti kõrge ja olemas on tootmisprognoos. Ka poolteist päeva saartalitust Eestile probleeme ei tekita, ütles Eleringi juht Kalle Kilk.

"Kogu see periood on suhteliselt ettekontrollitud tegevuste jada. Seal ei ole ühtegi sellist perioodi, mis on natuke riskantsem kui mõni teine. Selleks, et see periood üle elada, oleme me ette eelnevalt juba taganud, et sellel perioodil on piisavalt reserve ja et sellel perioodil esineda võivad rikked ei ole väga suure mõjuga. Selleks me oleme piiranud näiteks Põhjamaadest impordivõimekusi, ehk siin Estlink 1 kui ka NordBalt Leedu ja Rootsi vaheline kaabel, et nad on juba ette väiksema võimsusega töös," rääkis Kilk.

Vanad Narva elektrijaamad on töövalmis, kuid pääsevad nagu tavaliselt võrku vaid siis, kui turuhind seda võimaldab, ütles Kilk. Desünkroniseerimise eel käivitus sageduse reservi turg. Reservid aitavad Eestil iseseisvalt tarbimise ja tootmise tasakaalu hoida.

"Eelkvalifitseeritud on tegelikult paar korda rohkem megavattides ressursse, kui on see Balti süsteemihaldurite igapäevane nõudlus. Sagedusreservide turu esimeste päevade hinnad on ootuspärased, on aru saada et ongi turu algus," ütles Eleringi juhatuse liige Erkki Sapp.