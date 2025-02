Neljapäeval on oodata sulailma

Eeloleval ööl sajab Ida-Eestis lund, Lääne-Eestis lörtsi ja vihma, pole välistatud ka jäävihm. Kohati on udu. Puhub lõunakaare tuul 4 kuni 10, rannikul iiliti 14 meetrit sekundis, pärast keskööd tuul järk-järgult nõrgeneb. Õhutemperatuur on Lääne-Eestis 0 kuni +4, Ida-Eestis 0 kuni -3 kraadi. Libeduse oht on suur eelkõige läänetiivas.

Hommikul sajab mandril lund ja lörtsi, lääne pool sekka ka vihma. Tuul on sisemaal nõrk, saartel ja läänerannikul puhub loode- ja põhjatuul iiliti kuni 11 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on Lääne-Eestis 0 kuni +2, saartel kuni +4 kraadi, Ida-Eestis kraad-kaks alla 0.

Päev on saartel olulise sajuta. Mandril on veel lume- ja lörtsihooge, lääne pool piserdab sekka ka vihma, pärastlõunal saju võimalus. Kohati on udu. Tuul on sisemaal nõrk, rannikul puhub põhjakaarest, õhtul idakaarest puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on Lääne-Eestis 0 kuni +4, Ida-Eestis 0 kuni -2 kraadi. Libeduseoht püsib.