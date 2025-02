Prantsusmaa andis Ukrainale üle hävitajad Mirage 2000

Oluline neljapäeval, 6. veebruaril kell 12.58:

- Venemaa ründas taas Kiievit ja Harkivit;

- Zelenski: Kurski operatsioon võib saada läbirääkimisprotsessi oluliseks osaks;

- Ukraina rünnaku tõttu põleb Venemaal Primorsko-Ahtarski lennuväli;

- Zelenski teatas tihendatud kontaktidest Trumpi administratsiooniga.

Prantsusmaa andis Ukrainale üle esimesed hävitajad Mirage 2000

Prantsusmaa andis Ukrainale üle esimese partii hävituslennukeid Mirage 2000, teatas kaitseminister Sebastien Lecornu neljapäeval.

"Esimesed neist lennukitest jõudsid täna Ukrainasse," ütles Lecornu X-is, kuid ei täpsustanud nende arvu.

Ukraina rünnaku tõttu põleb Venemaal Primorsko-Ahtarski lennuväli

Ukraina kaitsejõud ründasid Venemaal Krasnodari krais asuvas Primorsko-Ahtarskis okupatsiooniväe lennuvälja, kus puhkes ka tulekahju, teatas relvajõudude peastaap neljapäeva varahommikul.

Ukraina relvajõudude mehitamata süsteemide väe üksused tabasid öösel koostöös kaitsejõudude teiste üksustega Aasovi mere kaldal asuvas Primorsko-Ahtarskis lennuvälja, märkis staap.

Peastaabi kohaselt on tegu lennundusvara operatiivbaasiga, mida kasutatakse Iraani päritolu Shahed-tüüpi droonide hoiustamiseks, ettevalmistamiseks ja väljalennutamiseks kogu Ukraina suunas, aga samuti okupeeritud Zaporižžja ja Hersoni oblastites ülesandeid täitvate sõjalennukite teenindamiseks.

"Kinnitatud tabamused ja plahvatused sihtpiirkonnas. Puhkes tulekahju. Kaotuste tagajärjed on selgitamisel," seisis teates.

Venemaa ründas taas Kiievit ja Harkivit

Venemaa armee jätkab Ukraina suurlinnade terroriseerimist ning ründas taas Kiievit ja Harkivit.

Harkivi linnapea Ihor Terehhov teatas kolmapäeva hilisõhtul, et linna üks suurimaid turge jäi Venemaa droonirünnaku alla ja piirkonnas puhkes tulekahju. Ööl vastu neljapäeva tabasid Vene droonid aga Harkivis asuvat Novobavarski linnaosa, vahendas Ukrainska Pravda.

Harkiv jäi ka ööl vastu kolmapäeva vaenlase droonirünnaku alla ning Venemaa rünnak tabas kesklinnas asuvat administratiivhoonet.

Ukraina pealinnas Kiievis kahjustas aga Venemaa droonirünnak Ševtšenko ülikooli hooneid

Ukrinformi andmetel teatas sellest sotsiaalmeedias teadus- ja pedagoogilise töö prorektor Larõsa Sohhatõk.

"Taras Ševtšenko Kiievi Riiklik Ülikool on saanud relvastatud agressiooni tagajärjel taas kahju. Kannatada said meie asutuse üks ühiselamutest ja hoone. Lööklaine kahjustas ühiselamu aknaid ja hoones varises sisse ripplagi ühes klassiruumis," täpsustas haridusametnik.

Zelenski: Kurski operatsioon võib saada läbirääkimisprotsessi oluliseks osaks

Ukraina president Volodõmõr Zelenski prognoosis kolmapäeval, et Ukraina relvajõudude käimasolev Kurski operatsioon saab läbirääkimisprotsessi oluliseks osaks.

Zelenski teatas tihendatud kontaktidest Trumpi administratsiooniga

President Volodõmõr Zelenski teatas kolmapäeval oma igaõhtuses videopöördumises, et Ukraina on oluliselt tihendanud oma kontakte USA administratsiooniga.

"Oleme oluliselt tihendanud oma kontakte USA administratsiooniga. Meil on ka üsna sisukas ja laialdane suhtlus oma teiste partneritega. Ukraina vajab tõelist, kestvat ja tagatistega rahu ning vahendeid, et Venemaa teaks alati, mis ootab ees neid, kes soovivad Ukrainat kahjustada. Oleme avatud tugevale diplomaatiale ja valmistame just sellist diplomaatiat ette. Ja selleks on vaja meie sõjaväe kaasaegsust, vastupidavust ja tõhusust," rääkis president.

Zelenski teatas juba varem, et Ukraina ja USA administratsioonide vahelised arutelud on muutunud sisulisemaks ning koostatakse kohtumiste ajakava.

Uudisteagentuur Bloomberg teatas, et USA valmistub tutvustama Trumpi Ukraina sõja lõpetamise plaani Müncheni julgeolekukonverentsil 14.-16. veebruaril.

Bloombergi andmetel tutvustab plaani Trumpi eriesindaja Ukraina ja Venemaa küsimustes Keith Kellogg. Saksa valitsus teatas kolmapäeval, et Müncheni julgeolekukonverentsist võtab osa ka USA asepresident J.D. Vance.