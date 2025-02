Konservatiivid süüdistavad Vikipeediat parempoolse meedia tsenseerimises

Konservatiivse organisatsiooni aruande kohaselt peab populaarne veebientsüklopeedia Vikipeedia parempoolseid USA uudistelehekülgi ebausaldusväärseteks allikateks, samas kui vasakpoolse ilmavaatega lehekülgedele viidatakse laialdaselt, kirjutab Briti väljaanne The Times.

Konservatiivse maailmavaatega organisatsioon Media Research Center avaldas raporti tasuta veebientsüklopeedia "usaldusväärsete allikate" loendi kohta.

Aruandes öeldakse, et kõik USA uudistesaidid, mille organisatsioon klassifitseeris parempoolseteks, ei vastanud Vikipeedia administraatorite usaldusväärsuse kriteeriumidele. Nende hulka kuulusid näiteks New York Post, Breitbart News, The Daily Caller ja Newsmax.

Vikipeedia asutasid 2001. aastal Jimmy Wales ja Larry Sanger. Lehekülje sisu kirjutas ja haldas vabatahtlike kogukond, mis toetus annetustele.

Lehel pealkirjaga "usaldusväärsed allikad " on lehekülge nn foorisüsteemi, mis liigitab allikad "üldiselt usaldusväärseteks", "konsensuseta", "üldiselt ebausaldusväärseks", "soovitavalt mittekasutavateks" ja "musta nimekirja kantuteks".

Allikate usaldusväärsuse määramise eest vastutavad Vikipeedia toimetajad, keda on arvatavasti sadu tuhandeid.

Näiteks Briti väljaanded The Times ja The Sunday Times on Vikipeedia hinnagul "üldiselt usaldusväärsed" allikad.

Oma juhtkirjas kutsus aga New York Post suuri tehnoloogiaettevõtteid Vikipeediat blokeerima, kuniks see lõpetab "tsenseerimise ja valeinfo soodustamise."

"Vikipeedia jaoks on "tõene" nüüd sünonüüm vasakpoolse tiivaga," kirjutas New York Posti toimetus.

Tesla ja Spacex-i tegevjuht Elon Musk on viimastel kuudel üha enam lehekülge rünnanud, kuna väidetavalt on teda leheküljel valesti kirjeldatud. Muski sõnul on leht propageerinud ka vasakpoolseid ideoloogiaid.

21. jaanuaril postitas Musk sel teemal korduvalt sotsiaalmeedias, kuna Vikipeedia muutis teda kirjeldavat lehekülge ja lisas viite väidetavale natsitervitusele, mille ta tegi Donald Trumpi inauguratsiooniüritusel.

"Võtke Vikipeedialt rahastus ära kuniks tasakaal on taastatud," kirjutas Musk ja pakkus leheküljele miljard dollarit, et nad oma nime ebatsensuurseks muudaksid.

Saidi kaasasutaja Wales kirjutas Muski postitustele vastates, et Musk oli õnnetu ainult seetõttu, et Vikipeedia pole müügil. "Kui Elon sooviks aidata, julgustaks ta lahkeid ja intellektuaalseid inimesi, kellega ta ka ise nõustub, platvormiga koostööd tegema," kirjutas Wales.

Digitaalse turunduse platvormi Semrush andmetel oli Vikipeedia novembris külastuste arvu poolest maailmas neljas lehekülg, seda külastati umbes 6,7 miljardit korda.