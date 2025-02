NATO uus sõjalise komitee esimees külastas Ukrainat

Ukraina on Venemaa täiemahulise sissetungi tõrjumisel tuginenud suuresti NATO toetusele. Samuti väljendab riik järjekindlalt oma kavatsust liituda sõjalise alliansiga ning korraldab regulaarselt visiite ja tippkohtumisi NATO liidritega.

Zelenski ja Dragone kohtusid, et arutada järgmise Ramsteini formaadi kohtumise ettevalmistusi ja Ukraina kaitsevajadusi.

Zelenski ja Dragone arutasid sõjalise abi tugevdatud koordineerimist Ukraina julgeolekuabi ja väljaõppe (NSATU) raames.

"Sõnum, mida sooviksin edastada mitte ainult teile, vaid kõigile, on see, et NATO on teie poolel. Oleme otsustanud täita kõiki oma kohustusi ning kaitsta kõiki väärtusi ja põhimõtteid, mida me jagame," ütles Dragone 8. veebruaril.

Dragone ja Zelenski arutasid kaugmaarakettide tehast külastades ka otseinvesteeringuid Ukraina relvatootmisse, järgides nn Taani rahastamismudelit.

Endine Itaalia kaitseväe ülem admiral Giuseppe Cavo Dragone võttis 17. jaanuaril NATO sõjalise komitee juhtimise üle admiral Rob Bauerilt.

Ühendkuningriik kuulutas välja 25 miljoni naela suuruse sotsiaalabipaketi Ukrainale

Ühendkuningriik eraldab 25 miljonit naela, et käivitada Ukrainas sotsiaalse taastamise algatus nimega SPIRIT, teatas Briti valitsus.

UK välisminister David Lammy visiidil Kiievis välja kuulutatud programm on Ühendkuningriigi, Ukraina valitsuse, UNICEF-i ja Maailmapanga koostöö.

Algatus SPIRIT keskendub kolmele peamisele prioriteedile: kvaliteetsetele sotsiaalteenustele juurdepääsu laiendamine, millest saavad kasu vähemalt 10 000 perekonda kümnes piirkonnas; Ukraina sotsiaalpoliitika ministeeriumi juurde sotsiaalse taastamise büroo loomine reformide ja rahvusvaheliste partnerluste koordineerimiseks; ning sektoriüleste algatuste käivitamine tervishoiu, majanduse ja sotsiaalteenuste vallas haavatavate rühmade toetamiseks, seisab kirjelduses.

Programm pakub ka väikeseid toetusi ja koolitusi 100 kodanikuühiskonna ja kohaliku kogukonna esindajale, et laiendada teenuste osutamist ja luua jätkusuutlik sotsiaalne tugisüsteem.

Algatus keskendub naistele, lastega peredele, puuetega inimestele, vanuritele ja veteranidele. Selle eesmärk on tugevdada Ukraina suutlikkust tulla toime sõja põhjustatud sotsiaalsete ja majanduslike väljakutsetega, seisab kirjelduses.

"Ukraina sotsiaalsüsteemidesse investeerimine on investeering Ukraina inimestesse ja me teame, et Ukraina inimesed on selle suurim ressurss," ütles Ühendkuningriigi suursaadik Ukrainas Martin Harris programmi kohta.