Ukraina korraldas õhurünnaku Krasnodari krai naftarajatistele

Venemaa sotsiaalmeediakanalites levivate teadete kohaselt, kõlasid Afipskis ja Kubani Slavjanskis asuvates naftatöötlemistehastes plahvatused ning seal oli kuulda õhutõrjeüksuste tulistamist. Afipski külas filmisid pealtnägijad tulekahju.

Samal ajal kukkusid Krasnodari ühte elurajooni droonirusud. Kohalikud võimud teatasid, et drooni tulistas linna kohal alla Vene õhutõrje ja selle tükid tabasid hoone 19. korrusel asuvat tehnilist sektsiooni. Keegi viga ei saanud.

Krasnodari krai kuberneri Venjamin Kondratjevi sõnul põleb Afipski külas allatulistatud UAV rusude tõttu kannatada saanud eramu.

Ukraina on ka varem korduvalt teinud droonirünnakuid Krasnodari krais asuvatele sihtmärkidele.

Eelmisel nädalal teatati droonirünnakust Primorsko-Ahtarski linnas asuvale Venemaa sõjaväelennuväljale, pärast mida oli seal näha tulekahju.

ISW: Põhja-Korea kasutab sõda Ukrainas katsepolügoonina

Põhja-Korea kasutab Ukraina sõda omaenda sõjaliste võimete katsepolügoonina, seisis pühapäeval avaldatud mõttekoja Sõjauuringute Instituut (ISW) raportis.

Venemaa ilmselt pakub Põhja-Koreale drooni- ja raketitehnoloogiat vastutasuks Kurski piirkonnas sõdivate Põhja-Korea vägede eest. Jaapani meediakanal NHK teatas mitmele Venemaa ja Põhja-Korea suhetega kursis olevale allikale viidates nädalavahetusel, et Venemaa on nõustunud aitama Põhja-Koread eri tüüpi droonide väljatöötamisel ja masstootmisel vastutasuks Põhja-Korea vägede eest, kes toetavad Venemaa sõjategevust Ukraina vastu.

NHK tõi välja, et Venemaa ei soovi jätkuvalt aidata Põhja-Koreal tuumarelvi arendada, sest kardab, et Põhja-Korea tuumakatsetused võivad veelgi pingestada suhteid Ameerika Ühendriikidega ja muuta suhted Hiinaga keerulisemaks.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski märkis laupäeval, et Venemaa saadab Põhja-Koreasse spetsiaalselt kaasaegset tehnoloogiat, mille seas on ka droonitehnoloogia.

President teatas päev varem uudisteagentuurile Reuters, et tuhanded Põhja-Korea sõdurid on pärast lühikest pausi naasnud aktiivsesse võitlusse Kurski oblastis. Seal tegutsev Ukraina brigaad avaldas 8. veebruaril video, milles on ilmselt näha Põhja-Korea vägesid, kes korraldavad Kurski oblastis koos Vene vägedega rünnakuid.

Lõuna-Korea allikad teatasid hiljuti, et Venemaa tõmbas 2025. aasta jaanuari keskel Põhja-Korea väed Kurski oblasti lahinguväljalt ära tõenäoliselt puhkamiseks ja taastumiseks või selleks, et mõelda, kuidas neid vägesid tõhusamalt kasutada.

"ISW hinnangul kasutab Põhja-Korea sõda Ukrainas omaenda sõjaliste võimete katsepolügoonina," võeti raportis kokku.