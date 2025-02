Kolmapäeval on keskmine elektrihind erakordselt kõrge

Kolmapäeval on päeva keskmine elektrihind üle 230 euro megavatt-tunnist. Mitmel tunnil kerkib hind üle 400 euro ning päeva kõrgeim hinnatipp on 483 eurot.

Kui teisipäeval on senini selle aasta kõrgeim keskmine elektrihind, siis kolmapäeval on hind veelgi kallim. Eriti kallis on elektrihind hommikul ja õhtul.

Kolmapäeva öösel jääb elektrihind vahemikku 69 kuni 182 eurot.

Hommikul kell kuus sööstab hind 400 eurole megavatt-tunnist.

Kell seitse langeb hind 300 euro peale, kuid tund aega hiljem tõuseb jälle 400 eurole ja püsib seal kuni kella kümneni.

Keskpäeval hind mõnevõrra langeb, kuid püsib ikkagi kõrge – üle 100 euro megavatt-tunnist.

Kell kolm päeval hakkab hind kerkima, tõustes 280 peale. Kella viiest kuueni on hind päeva kõrgeim ehk 483 eurot megavatt-tunnist.

Kella kuuest kaheksani püsib hind 400 euro juures.

Kaheksast kuni päeva lõpuni jääb elektri megavatt-tunni hind alla 200 euro.

Keskmine elektrihind on kolmapäeval sama ka Lätis ja Leedus ehk ligi 230 eurot. Soomes maksab elekter aga rohkem kui kolm korda vähem ehk 72 eurot megavatt-tunnist.

Kui möödunud nädala keskmine elektrihind Eestis oli 126 eurot megavatt-tunnist, siis selle nädala esimeste päevade keskmine hind on ligi 190 eurot.

Viimati oli Eestis kõrgem elektrihind möödunud aasta 2. oktoobril, kui keskmine hind küündis üle 240 euro.